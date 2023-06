Sem 'feriadão': Governo baiano não deve decretar ponto facultativo nesta sexta (9)

Os servidores do governo baiano não terão ponto facultivo na próxima sexta-feira (9), um dia depois do feriado de Corpus Christi.

Assim, os servidores não trabalham na quinta, mas devem seguir suas atividades normalmente na sexta-feira.

Já os servidores municipais da capital terão ponto facultativo tanto no feriado de Corpus Christi quanto no de São João - não haverá expediente no dia 9 nem no dia 23 de junho. A informação foi divulgada via decreto na terça-feira (30). Com isso, os trabalhadores da prefeitura deverão compensar as horas dos pontos facultativos.