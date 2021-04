Semifinais do Nordestão vão ser disputadas em rodada dupla

As datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste estão definidos. Nesta segunda-feira (19), a CBF divulgou a tabela dos confrontos entre baianos e cearenses. As disputas vão ocorrer em rodada dupla.

Como Ceará e Fortaleza têm a vantagem de jogar em casa contra Vitória e Bahia, respectivamente, as duas partidas vão ser disputadas no mesmo dia, no próximo sábado (24), no estádio Castelão, na capital cearense.

O primeiro a entrar em campo vai ser o Vitória. O rubro-negro encara o Ceará às 16h. Mais tarde, às 20h30, será a vez do Esquadrão enfrentar o Fortaleza.

Nos dois duelos o regulamento segue o mesmo: jogo único. O vencedor se garante na final. Em caso de empate no tempo normal, os classificados vão ser conhecidos nas cobranças de pênalti.

Nas semifinais o Bahia passou pelo CRB, em Pituaçu, enquanto o Vitória eliminou o Altos, no Barradão. A dupla cearense também se garantiu jogando em casa. No mesmo Castelão, o Fortaleza bateu o CSA por 2x1. Já o Ceará passou pelo Sampaio Corrêa ao vencer por 3x0.