Senac abre mais de 3 mil vagas gratuitas para cursos em toda a Bahia

O ano começou com oportunidades para quem quer estudar e empreender. O Senac está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em toda Bahia. As cidades que recebem a programação são: Salvador, Alagoinhas, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Camaçari, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Amargosa, Lençóis e Santo Amaro. Todas as vagas e as informações sobre elas podem ser acessadas no site do Senac.

As bolsas são destinadas a pessoas com renda per capita por família de até 2 salários mínimos e as inscrições são presenciais, com atendimento por ordem de chegada. Os cursos fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em áreas como Gestão, Comércio, Gastronomia, Beleza, Moda, Saúde e outras. O serviço nas unidades acontece a partir das 7h da manhã e obedece a uma capacidade limitada de atendimentos por dia.

O que levar para a inscrição:

RG/CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade – original e cópia. A matrícula para cada curso será realizada apenas na unidade onde o curso acontece.

Confira alguns cursos disponíveis:

Manicure e pedicure

Barbeiro

Assistente administrativo

Assistente financeiro

Assistente de Marketing e Vendas

Assistente de Recursos Humanos

Organizador de Evento

Assistente de logística

Recepcionista

Camareira(o)

Garçom/Garçonete

Cozinha Nordestina

Cake Design

Veja os locais de matrícula: