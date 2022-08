Senado abre concurso com 22 vagas e salários de até R$ 33 mil; saiba mais

Foi lançado o edital do concurso do Senado Federal. Com 359 vagas, 22 são imediatas e outras 347 para preenchimento do cadastro de reserva. Os cargos tem salários que chegam até R$ 33 mil e são para candidatos de nível Superior. O concurso do Senado Federal prevê 1 vaga para analista legislativo na área de registro e redação parlamentar, 1 vaga para advogado, 2 para consultores legislativos e 7 para policiais legislativos.

A Fundação Getúlio Vargas, FGV, é a responsável pela organização da prova. As inscrições vão até o dia 21 de setembro. Já as provas objetivas e discursivas, a depender do cargo, acontecem nos dias 06 e 27 de novembro.

João Trindade, Consultor Legislativo do Senado Federal e professor de direito constitucional, lembra que o edital é um guia importante para o candidato e deve ser olhado com atenção.

"Agora que foi publicado o edital do concurso do Senado é muito importante o candidato ou candidata a este concurso conhecer exatamente o edital. Vale a pena separar, dar uma olhada, dar uma analisada com calma. Por quê? Porque a pontuação vai variar muito. A depender dos conhecimentos básicos ou dos conhecimentos específicos. Então, por exemplo, conhecimentos básicos têm peso um, conhecimentos específicos, tem peso dois", explica.

O consultor aponta ainda que um bom desempenho no concurso é resultado de um conjunto de fatores. "E concurso público não é só conhecimento, é conhecimento, é estratégia e é também equilíbrio emocional. Então se você fizer uma conjunção desses fatores vai poder se tornar servidor do Senado Federal", destaca.

Os editais, dados para inscrição e outras informações do concurso estão disponíveis no site da FGV em conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.





Veja os cargos ofertados no concurso do Senado Federal

Analista legislativo (diversas especialidades)

Advogado

Consultor legislativo

Técnico legislativo (policial legislativo)

Saiba os salários iniciais do concurso do Senado Federal

De R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68

Analista legislativo (diversas especialidades): R$ 25.897,76

Advogado: R$ 33.461,68

Consultor legislativo - Assessoramento em Orçamentos: R$ 33.461,68

Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo: R$ 33.461,68

Consultor Legislativo – Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 25.897,76

Analista Legislativo – Engenharia do Trabalho: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Registro e Redação Parlamentar: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Processo Legislativo: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Informática Legislativa (Análise de Suporte): 25.897,76

Analista Legislativo – Informática Legislativa (Análise de Sistemas): R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Administração: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Arquivologia: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Assistência Social: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Contabilidade: R$ 25.897,76

Analista Legislativo – Enfermagem: R$ 25.897,76

Técnico legislativo (policial legislativo): R$ 19.427,79

Datas importantes do edital Senado Federal

Inscrições: 23 de agosto a 21 de setembro de 2022

Isenção da taxa: 23 a 25 de agosto de 2022

Último dia para pagamento: 23 de setembro de 2022

Prova: 06 de novembro de 2022