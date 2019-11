Série B 2020 já tem 16 times confirmados; veja lista

Ainda falta uma rodada para terminar a Série 2019, mas a edição 2020 já ganha forma. Até o momento, 16 dos 20 times que disputarão a próxima edição estão definidos. Um deles é o Vitória, que garantiu a permanência ao vencer o Operário na penúltima rodada e jogará só para cumprir tabela contra o Coritiba, dia 30, no Barradão.

As quatro vagas restantes serão preenchidas por dois caminhos. Um time será o que fracassar na briga pelo acesso, restrita agora ao próprio Coritiba, que está em 3º lugar com 63 pontos, a América-MG e Atlético-GO, ambos com 61.

Os outros três times que completarão a lista de 20 da segunda divisão nacional no ano que vem serão rebaixados da Série A. Por enquanto, o Avaí é o único que já caiu. Chapecoense, CSA, Fluminense, Cruzeiro, Cerará e Botafogo disputam intensamente para não se juntar à equipe catarinense.

Lista de times confirmados na Série B 2020:

Remanescentes (11): CRB, Paraná, Cuiabá, Botafogo-SP, Operário-PR, Vitória, Guarani, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Oeste e Figueirense.

Pendência: resta um time, que será Atlético-GO, América-MG ou Coritiba.

Promovidos (4): Náutico, Sampaio Corrêa, Juventude e Confiança

Rebaixados (1): Avaí

Pendência: restam três times