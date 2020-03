Série O Samba que Mora Aqui, com Riachão, está disponível na web

O projeto #ConexãoFGM traz, esta semana, as séries O Samba que Mora Aqui, com direção de Vitor Rocha,e a infantojuvenil Hunt: Salvador, dirigida por Eduardo Oliveira; ambas contempladas pelo edital Arte na TV. O #ConexãoFGM visa dar visibilidade aos projetos apoiados pela fundação durante a quarentena, exibindo-os gratuitamente pela internet.

De segunda (30) a quinta (02), das 8h às 21h, será exibido um episódio por dia, de cada série. Na sexta (3), serão exibidos todos os episódios, que ficarão disponíveis em horário especial, das 7h às 00h. Tudo isso, no canal do YouTube da FGM (acesse aqui).

O Samba que Mora Aqui é uma série adulta, com 4 episódios, dirigida por Vitor Rocha. Ao abordar diferentes rodas de samba de Salvador, mestras e mestres sambistas como Ganhadeiras de Itapuã, Riachão e Walmir Lima, a produção discute as origens do samba e sua relação umbilical com os rituais de matriz africana. A obra tem participação do maestro Letieres Leite, da líder religiosa Makota Valdina, e do ritmista Gabi Guedes e suas mãos forjadas nos toques dos atabaques.

HUNT: Salvador é uma série infantil, com 4 episódios, dirigida por Eduardo Oliveira. A história acompanha os jovens Glauber e Ana numa caça ao tesouro pelas ruas de Salvador. Para desvendar os enigmas pelo caminho, a dupla precisa conhecer a história, os monumentos e a cultura da cidade. Em 2019, a produção figurou entre as finalistas no FanChile, festival internacional dedicado a filmes infanto-juvenis que acontece no Chile.