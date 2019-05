Sertanejo e arrocha agitam o palco do Wet´n Wild nesse sábado (4)

O sertanejo, o arrocha e a sofrência formarão a trilha sonora do Wet´n Wild amanhã, durante mais uma edição da festa Só Modão. Entre as atrações, estão nomes marcantes do gênero como as duplas Bruno e Marrone e Zé Neto e Cristiano, os cantores Devinho Novaes, Mano Walter, Tayrone, Mari Fagundes e Pablo. A banda Unha Pintada fecha a programação dos shows.

Os fãs poderão conferir a festa em três espaços do Wet, que receberam nomes de canções famosas do sertanejo e arrocha: a Arena Chifre no Asfalto, o Camarote Desça Daí e o Frontstage Larga do Meu Pé.

A dupla Zé Neto e Cristiano também anima o show em Salvador (Foto: Allyson Moreno)

Pela segunda vez em Salvador, o Só Modão reúne artistas que vão desde a antiga geração do sertanejo até as novas atrações do estilo, conhecido como universitário, que fazem sucesso entre o público jovem.

A edição do ano anterior teve como principal marco as interpretações de Mano Walter, de canções como Juramento de Dedinho e Não Deixo Não. O cantor Devinho Novaes também marca a onda da sofrência na festa com as composições Alô Dono do Bar e Baby Alô, além da nova música gravada com o grupo de lambada Lambasaia, chamada Escambau.

Festa Só Modão

O quê: Só Modão

Quando: Sábado (4), a partir das 19h

Onde: Wet´n Wild (Av. Paralela)

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (Arena Chifre no Asfalto), R$ 200 | R$ 100 (Camarote Desça Daí) e R$ 280 | R$ 140 (Frontstage Larga do Meu Pé)

Venda: Lojas Pida e Salvador Tickets