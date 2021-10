Sesc Bahia promove 1ª edição da Mostra Literatura com Dendê

Acontece a partir desta terça (5) e segue até quinta (7), a 1ª edição da Mostra Literatura com Dendê – MoLiDê, uma celebração promovida pelo Sesc Bahia às manifestações literárias cultivadas em terras baianas, aproximando o público dos escritores, artistas, editores locais e toda a rede que faz reverberar o valioso tesouro oral e escrito do estado. Serão 3 dias de evento em formato online, gratuito e acessível para todas e todos, fomentando a literatura, sem delimitar fronteiras. A programação acontece de forma simultânea no Instagram - @sescba | Facebook - facebook.com/sescbahia; e canal Sesc Bahia no Youtube - www.youtube.com/SescBahiaOficial.

Nesta primeira edição, a mostra terá uma programação de temática diversa conecta Bahias e Áfricas, sobrepondo territórios, avigorando sabores, atiçando paladares, evocando uma simbologia sagrada diretamente relacionada às nossas origens. Na abertura do evento, nesta terça (5), às 10h, o afrochefe e ator Jorge Washington apresenta sua Culinária Poética.

A programação abarcará também, apresentações em formato de pílulas, com ações curtas, conteúdos dinâmicos e protagonismos variados, através de atividades como: Curta leitura, Curta Conversa, Curta poesia, Curta Literatura Itinerante e as Oficinas A Arte de Narrar Histórias e Criação Literária: Técnicas Introdutórias. Entre as atrações estão artistas, autores, profissionais que, de algum modo, viabilizam a produção literária na Bahia, como o poeta e ficcionista, Wesley Correia; a escritora e jornalista, Calila das Mercês, a experiente escritora e contadora de histórias, Emília Nuñez; o dramaturgo, ator, escritor e diretor, Aldri Anunciação; a poeta, letrista, contista e declamadora, Nívia Vasconcellos; o jornalista e escritor, Ricardo Ishmael.

A programação completa disponível em: www.sescbahia.com.br