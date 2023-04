Sesi abre 1.200 vagas gratuitas para conclusão do ensino médio

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecida gratuitamente pelo Serviço Social da Indústria (Sesi Bahia), ainda tem 1.200 vagas disponíveis em Salvador (100), Feira de Santana (200), Vitória da Conquista (150) e nos municípios de Juazeiro (150), Ilhéus (300) e Teixeira de Freitas (300). As vagas são para quem tem mais de 18 anos.

Oportunidade de garantir a conclusão do ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano) ou médio (1º ao 3º ano), a EJA do SESI Bahia é um programa que oferece aulas a distância e utiliza a metodologia de reconhecimento de saberes, que acelera o processo e reduz o tempo de estudos.

Para que o aluno acompanhe as aulas, 80% a distância e 20% presencial, é preciso apenas ter acesso à internet. A inscrição deve ser feita unicamente pelo site do SESI Bahia: www.sesibahia.com.br. As aulas começam assim que as inscrições são confirmadas.

Confira os documentos necessários para se inscrever:

01 Foto 3x4 atualizada;

RG e CPF;

Histórico escolar original ou atestado de escolaridade;

Certificações parciais do ENEM (até 2016) ou do ENCCEJA (a partir de 2017) (opcional);

Comprovante de residência atualizado com CEP válido.

SERVIÇO

O QUE: Vagas remanescentes da EJA Sesi

ONDE: Salvador, F. de Santana, V. da Conquista, Juazeiro, Ilhéus e Teixeira de Freitas

PRAZO: até 30 de abril

INFORMAÇÕES: sesieja@fieb.org.br