Hospital Manoel Victorino agora atende pacientes com síndromes respiratórias e dengue

O Hospital Manoel Victorino, em Salvador, passa a atender pacientes com perfil de clínica médica a partir desta quarta-feira (15). A unidade, que funcionava como referência em ortopedia, teve seu perfil alterado para incluir pacientes adultos e pediátricos com síndromes respiratórias, dengue e outras patologias clínicas.

Dados da diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia mostram que, somente até o início de maio deste ano, foram 3.259 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) hospitalizados, um aumento superior a 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante do crescimento expressivo, o Hospital Manoel Victorino passa a ser referência em leitos clínicos de retaguarda, acolhendo pacientes via Central Estadual de Regulação (CER).