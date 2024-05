45 DIAS

Mais de 14 mil atendimentos foram realizados no Hospital Veterinário de Salvador

Com mais de 14 mil acolhimentos realizados, o Hospital Veterinário de Salvador segue com a oferta gratuita de vários serviços para o bem-estar e a saúde animal. Nestes 45 dias de funcionamento, os serviços mais procurados pelos soteropolitanos para os seus animais é o de consulta médica (entre clínico e ortopedia), seguido por administração de medicamentos, exames de imagens e soroterapia.

O local oferece atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h. O equipamento é o maior no segmento veterinário do país com atendimento gratuito. Ao todo, são mais de 70 leitos para acolher cães e gatos domésticos, seja de tutores independentes ou de ONGs, com assistência eletiva para ofertar uma média de 50 acolhimentos diários.