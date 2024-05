SAÚDE

Hospital Municipal do Homem será entregue em julho em Salvador

O Hospital do Homem do município de Salvador será entregue até 5 de julho. A informação foi confirmada pela vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos (PDT), nesta segunda-feira (13). A unidade, que oferece atendimentos específicos para a saúde do homem, como cirurgias, centro de ultrassonografia e serviços de hemodinâmica, está sendo implantada no Hospital Sagrada Família, em Monte Serrat, na Cidade Baixa.