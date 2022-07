Seu carro 'bebe' muito? Veja o consumo dos 10 automóveis mais vendidos no Brasil

Divulgamos recentemente a lista dos cinco carros de passeio mais econômicos do Brasil e um ranking com os dez SUVs compactos flex mais eficientes do mercado nacional.

Mas há outra classificação em que o consumo também interessa muito ao consumidor: a dos veículos mais emplacados. Desta vez, seguindo a lista dos dez dos automóveis de passeio que mais foram licenciados no primeiro semestre, escolhi a motorização de menor consumo de cada um deles.

Para evitar distorções, a lista leva em consideração o menor consumo medido em megajoules por quilômetro (MJ/km) de acordo com a tabela de eficiência energética veicular, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Essa é uma forma mais objetiva, pois um veículo pode ser mais econômico na estrada do que outro, no entanto, beber mais na cidade.

De qualquer forma, seguindo o estudo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o consumo em quilômetros por litro, com etanol e gasolina, estão apontados.

1º Hyundai HB20 1.0 Turbo MT6: 1,47 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,7

Rodoviário: 15,5

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,5

Rodoviário: 10,9

2º Chevrolet Onix 1.0 aspirado MT6: 1,42 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,8

Rodoviário: 16,6

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,5

Rodoviário: 12

3º Volkswagen T-Cross 1.0 turbo AT6: 1,66 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12

Rodoviário: 14,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,3

Rodoviário: 10

4º Fiat Mobi 1.0 MT5: 1,50 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,5

Rodoviário: 15

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,6

Rodoviário: 10,4

5º Jeep Compass 1.3 turbo AT6: 1,96 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 10,4

Rodoviário: 12,1

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,1

Rodoviário: 8,6

6º Hyundai Creta 1.0 turbo AT6: 1,78 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12

Rodoviário: 12,2

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,2

Rodoviário: 8,9

7º Chevrolet Tracker 1.0 turbo AT6: 1,79 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,2

Rodoviário: 13,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,7

Rodoviário: 9,5

8º Chevrolet Onix Plus 1.0 aspirado MT6: 1,38 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,8

Rodoviário: 17,6

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,6

Rodoviário: 12,5

9º Jeep Renegade 1.3 turbo AT6: 1,83 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11

Rodoviário: 12,8

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,7

Rodoviário: 9,1

10º Fiat Pulse 1.3 aspirado CVT: 1,56 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12,9

Rodoviário: 14,3

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,2

Rodoviário: 10,4

Ranking de emplacamentos

Entre janeiro e junho, o Hyundai HB20 liderou as vendas no país e somou 42.834 unidades licenciadas. A segunda posição ficou com o Chevrolet Onix, que teve 33.850 exemplares emplacados. Em terceiro, ficou o Volkswagen T-Cross, com 32.871 veículos. Esse modelo também alcançou a liderança entre os SUVs compactos.

O Fiat Mobi, atualmente o carro mais barato do Brasil, obteve a quarta colocação com 31.453 unidades. O Jeep Compass, quinto mais vendido com 31.029 unidades, é o modelo mais caro entre os dez mais vendidos.

Da sexta à décima posição ficaram: Hyundai Creta (29.255), Chevrolet Tracker (26.966), Chevrolet Onix Plus (26.941), Jeep Renegade (24.880) e Fiat Pulse (24.035).

Notas do editor

Em alguns casos, só há uma propulsão, como no Fiat Mobi e no Jeep Renegade, nesse último, é bom observar que há uma versão 4x4 que tem consumo maior.

AT é a abreviação em inglês para automatic transmission, ou transmissão automática em português. CVT é também uma sigla que representa um tipo de câmbio automático.

Há também indicação para a transmissão manual (MT), o Hyundai HB20 mais econômico é uma versão com motor 1 litro turbo e câmbio manual de seis marchas.

O Jeep Compass tem uma configuração híbrida plug-in e outras a diesel. No entanto, para o ranking foi considerado apenas o motor flex. O híbrido faz 25,4 km/l na cidade, mas custa R$ 349.990 - o dobro da opção a combustão mais acessível (R$ 171.990).

As fotos dos veículos nesta reportagem podem não corresponder à versão com menor consumo.