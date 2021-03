Shopping Bela Vista promove live bate-papo no Dia do Orgulho LGBTQI+

Há alguns anos, o Dia Nacional do Orgulho LGBTQI+ mobiliza milhares de pessoas em todo o país em prol da luta contra a homofobia, transfobia e outras formas de opressão. Com a proposta de propagar a valorização das causas LGBTQI+ e reforçar que, independente da condição sexual e identidade de gênero, todos devem se orgulhar de quem são, o Shopping Bela Vista vai promover na data, que será comemorada nesta quinta (25), a live bate-papo ‘Orgulho de ser quem Somos’.

O encontro será liderado pelo time de Influenciadores do Bela, Genilson Coutinho e Sabrina Sasha, que receberão as convidadas Beth Dantas e Yuna Vitória para debaterem sobre entender, respeitar e apoiar as diferenças. A transmissão acontecerá às 18h45, no Instagram: @belavistashopping.

“A palavra orgulho é utilizada como antônimo de vergonha, que permeou por muito tempo, e ainda hoje, a opressão aos indivíduos LGBT. O movimento, que teve início depois da Rebelião de Stonewall em 1969, procura normalizar a sexualidade dos indivíduos a fim de que não sintam vergonha de seus corpos, nem de sua orientação”, destaca Genilson Coutinho.