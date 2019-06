Show gratuito anima Praça das Artes no Candeal neste domingo (30)

A Praça das Artes no bairro Candeal será palco de mais um dia do projeto Candyall e Tal, que apresenta a quarta edição do Festival de Arte Urbana, levando para o público atrações gratuitas no bairro.

O evento também ocorreu no mês passado, mas por conta das fortes chuvas em Salvador, um desses dias foi adiado e remarcado para esse domingo.

O cantor carioca de hip hop BNegão e o grupo MinistereoPúblico se apresentam na praça, a partir das 17h. Tanto o artista quanto a banda estavam na programação do festival em maio.

Candyall e Tal

O quê: Reapresentação do Candyall e Tal

Onde: Praça das Artes (Candeal)

Quando: Domingo (30), às 17h

Entrada gratuita