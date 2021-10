Show Parangolé Exclusive, no Wet, tem vendas abertas; veja valores

Foram iniciadas as vendas para o show Parangolé Exclusive, marcado para o próximo dia 17 de outubro, um domingo. As entradas custam entre R$ 80, para o espaço Arena, e R$ 250 para o Open Bar, que conta com cerveja, vodka, refrigerante e água liberados. Os ingressos podem adquiridos através do Bora Tickets.

O show ocorre após 1 ano e 8 meses longe dos palcos. A apresentação, começará às 16 horas, no Wet N' Wild.

Depois de tanto tempo sem fazer shows com público presente o vocalista do grupo falou sobre a ansiedade neste momento "Não vejo a hora de encontrar nossa galera de Salvador e soltar o Parango! Vai ser difícil segurar a emoção”, avisa Tony Salles animado.

A banda lançou recentemente o EP Empurra o Som em todas as plataformas digitais e também o clipe de “Amor e Ousadia”, destaque do álbum. O repertório irá contar com as novas canções e também com os maiores sucessos do grupo, já conhecidos pelo público.

O evento acontece atendendo todas as normas exigidas pelos órgãos competentes e respeitando as regras do Estado. Para ter acesso ao evento, é necessário ter tomado as duas doses da vacina.