Shows de Baby e Pepeu e Vanessa da Mata na Concha têm desconto no Clube CORREIO

A Concha Acústica do TCA foi o local escolhido para o ponta-pé inicial da turnê de Baby e Pepeu, em 2022. Agora, os eternos novos baianos, que comemoram 70 anos juntos no palco, voltam ao espaço para encerrar a maratona de shows pelo Brasil. A última apresentação da turnê 140 Graus será neste sábado (6), a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 150 / R$ 75 (pista) e R$ 250 / R$ 125 (camarote), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no Sympla e têm 40% de desconto para assinantes do Clube CORREIO.

“É um presente estarmos juntos com tudo o a que temos direito, álbum, turnê… Tudo isso vem coroar o que a gente já fez e apresenta nosso legado. Esse encontro nunca aconteceu antes, quando excursionávamos pelo Brasil era cada um com seu show, agora é a vez de celebrar esse encontro único e feliz!”, diz Baby.

“Esse projeto vai representar muito para nossos fãs e para nossa história familiar. Ele começou no Rock in Rio quando o Zé Ricardo, através de meu filho Pedro, convidou a gente para fazer uma participação no show da Baby. A partir daí, começou uma relação familiar mais intensa, pois estávamos há mais de 20 anos sem trabalhar juntos. E acho que vai ser um reencontro maravilhoso que os fãs vão ganhar de presente, pois vamos fazer um show onde cantamos cada um sua música, faremos só com hits, abertura de novelas e temas de personagens”, finaliza Pepeu.

Vem Doce, Vanessa

Outro espetáculo que tem ingressos com valores promocionais para assinantes do Cllube CORREIO é o de Vanessa da Mata, que se apresenta no domingo (7), às 19h, também na Concha.

Ela traz a turnê do álbum Vem Doce, lançado há menos de dois meses. Mas, claro que mistura sucessos da sua trajetória de duas décadas. A música que dá título ao show e ao álbum traz elementos de ritmos de diferentes origens, como o R&B, mas de forma abrasileirada, com toques de nossa

“tropicalidade”.

É como explica a cantora: “‘Vem Doce’ surgiu de um beat que o Papatinho [produtor do disco] fez e deixou no estúdio. A gente brincou um pouco e ele acabou deixando várias bases. Eu peguei essas faixas e fui fazendo música. No final, fiz 31 músicas em cima dos beats dele e ‘Vem Doce’ é uma delas. Achei que poderia ser uma música importante para o disco, porque ela é diferente, mas tem minha assinatura. Tem leveza, mas, ao mesmo tempo, não. É uma música que tem uma

levada R&B bem abrasileirada”.

Os ingressos custam R$ 140 / R$ 70 (pista) e R$ 200 / R$ 100 (camarote), podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria do teatro, e oferecem 20% de desconto para assinantes do Clube CORREIO.