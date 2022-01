Só boas vibrações: 10 dicas para atrair as melhores energias para sua casa em 2022

Entra ano e sai ano, se promete de tudo: juntar dinheiro, fazer dieta, ser uma pessoa melhor, cuidar mais da saúde, realizar um sonho. O dia 1º de janeiro bem que poderia ser o dia oficial da definição de metas. Mas já parou para pensar como a energia da sua casa pode influenciar em tudo isso?

Provavelmente, muita gente já deve ter ouvido falar do feng shui, técnica milenar chinesa que busca o equilíbrio da energia nos espaços e até hoje é aplicada na China para orientar a construção de templos e habitações. E se você acredita que tudo é energia, é nessa fonte que fomos procurar 10 dicas bem práticas para ajudar a fazer a energia positiva circular na sua casa.

“É preciso acreditar e sentir essa prosperidade. Minha dica é ficar atento a essas pequenas coisas que deixam a energia estagnada”, aconselha a arquiteta Luiza Spinola.

Se a casa era uma extensão de nós mesmos, a pandemia tornou essa conexão ainda mais forte. “Estamos muito mais dentro de nossa casa. Decoração, cores, móveis, absolutamente tudo, carrega energia. Por isso, procure organizar o ambiente de forma que isso reflita o deseja para sua vida”, completa.

Quer saber mais? Veja abaixo.

1. Limpe a casa

É aqui que tudo começa: com uma boa faxina, como afirma a arquiteta Luiza Spinola (@luizaspinola). “Limpar a casa é uma das principais maneiras de elevar a energia vital da casa. O acúmulo de poeira pode levar ao estresse e ao esgotamento dos níveis de energia, emperrando movimentos que são naturais da vida. Se você sente que precisa de um novo estímulo, é importante faxinar a casa”.

2. Sem excessos

Faz parte da faxina se livrar dos ‘entulhos’. A arquiteta Celeste Leão (@celesteleao) aconselha a doar ou jogar fora tudo que está somente ocupando espaço. Celeste é uma das arquitetas que estão participando da exposição de Mesas e Ambientes para as Festas de Fim de Ano, na loja Toque Antigo, no Rio Vermelho. “É se livrar de tudo que está quebrado para que não roube a energia ou comprometa a criatividade”.

3. Cuide da sua porta

A porta principal diz muito sobre a energia da casa. É o que diz a arquiteta Thaís Fonseca (@thaisfonsecaarquiteta). “É pela porta que entra toda a energia do local e por esse motivo ela deve ser bem cuidada e abrir completamente, sem obstruções. Se necessário, renove a pintura, faça reformas”.

4. Janelas abertas

Se a porta precisa ser bem cuidada, as janelas também. A sócia do Espaço Quartzo Estética Terapêutica e especialista em harmonia energética, Luciana Menezes (@quartzo.estetica.terapeutica), ressalta que as janelas e vidros abertos renovam a energia e facilitam sua circulação. “Além disso, as janelas permitem a entrada de luz natural, mantendo a casa sempre iluminada”, reforça.

5. Renovação

Existem mudanças que envolvem não só a organização dos espaços, mas também dos nossos hábitos para que a energia chi, ou seja, a energia vital, possa circular. E aqui vai mais um conselho da arquiteta Luiza Spinola: “É importante também, de tempos em tempos, trocar o lugar dos móveis, renovar a casa com pequenas mudanças, não deixar a que a energia chi fique parada”, diz.

6. Deixe fluir

Entrada da residência, quarto e sala de estar. A arquiteta Celeste Leão traz mais algumas dicas para que as boas energias tomem conta da casa. “O hall de entrada deve ser sempre iluminado e limpo. Na sala, o sofá, nunca virado de costas para a porta. E no quarto, evite levar trabalho ou aparelhos eletrônicos. Coloque a cama em uma posição que também que não deixe alguém sentado de costas para a porta do ambiente”, recomenda.

7. Tudo é energia

Algumas ações ajudam a direcionar as boas energias para algumas áreas da vida. A arquiteta Luiza Spinola sugere o que fazer: “Para aumentar o amor, por exemplo, espalhe pela casa fotos com amigos e família em momentos especiais. Quem quer atrair saúde deve usar as cores amarela e marrom, porque remetem mais vitalidade, e objetos de cerâmica, importante para a conexão com o equilíbrio do corpo”.

8. Plantas fazem toda diferença

Plantas são grandes aliadas porque purificam o ar e renovam as energias, como destaca a arquiteta Celeste Leão. “Elas são fundamentais. A crença chinesa diz que devemos aproximar seres humanos da natureza, logo, nada melhor do que ter árvores, flores e plantas dentro de casa”.

9. Não deixe o dinheiro ir embora

Sabe aquele vazamento que você já pode até ter se acostumado com o pinga-pinga, de tanto postergar o conserto? A arquiteta Luiza Spinola pontua que qualquer tipo de desperdício vai também desperdiçar a energia da casa. “Conserte vazamentos de água ou fiação. O uso doméstico desses serviços simboliza dinheiro: se você faz mau uso, acaba perdendo”.

10. Cura

No feng shui, a cura representa os ajustes necessários para correção dos desequilíbrios. Banheiro e cozinha exigem cuidados. “O primeiro, porque a energia ‘escapa’. Por isso, é sempre indicado que os ralos tenham protetores e que a tampa do vaso sanitário seja fechada após o uso. Já a cozinha tem dois elementos importantes, o fogo e a água: o fogão deve estar antes da pia em sentido horário”.