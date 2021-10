Só nave: Vendedor de carrões diz quem é o jogador mais gastador

Dono da concessionária Tcar Imports, o empresário Tiago Fernandes é uma figura conhecida no mundo do futebol. A loja, localizada no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo, é especializada em carros de luxo, e virou queridinha dos jogadores.

"Só para o Jô [atacante do Corinthians], eu vendi uns quatro ou cinco carros. Para o Arboleda [zagueiro do São Paulo], uns três. Não sei quantos foram no total, mas sei que já vendi carro pra caramba para jogadores de futebol", disse Tiago, em entrevista para o Uol.

"Eu sou corintiano, quando o Jô veio a primeira vez aqui, fiquei encantado. Foi muito louco. Depois acaba acostumando, quando o Emerson Sheik veio aqui também me deu essa sensação. Ele era um ídolo", completou.

Apesar de já ter negociado muitos carros para jogadores, duas vendas ficaram na memória do empresário: para Rony, do Palmeiras, e Cazares, ex-Corinthians e atualmente no Fluminense.

"O Rony comprou um Corvette vermelho [que pode variar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão], e o Cazares comprou uma Audi R8 e uma BMW X6 no mesmo dia, foi muito dinheiro em carro", afirmou.

Tiago, aliás, tem uma tradição. Toda vez que vende um carro para um jogador de futebol, ele posta nas redes sociais da TCar uma foto com o atleta. Essas publicações renderam ao local fama da "concessionária dos boleiros", e fez com que a loja somasse mais 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Na postagem, aparece também o carro negociado, caso o jogador dê permissão. Alguns preferem o anonimato do veículo, enquanto outros não se importam.

"Quando a torcida do Corinthians apedrejou o carro do Jô, ele quis comprar um carro novo e pediu para não divulgar o carro, mas tem jogador que não liga", disse Tiago, que confessou ter um sonho: vender um veículo para Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

"Neymar. Esquece. Ali é sonho de consumo. O único cara que, se aparecer aqui, vou tremer as pernas. Uma Ferrari, tem que ser nada abaixo disso", brincou.

