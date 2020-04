Sobe para 74 o número de mortes por covid-19 na Bahia

A Bahia chegou a 74 mortes pela covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, neste domingo, 26, segundo aponta o boletim publicado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O novo óbito incluído no balanço foi registrado em 16 de abril, mas só neste domingo, a Sesab teve acesso à declaração de óbito do paciente. Ao todo, o estado possui 2.248 casos confirmados da doença, o que representa 19,86% do total de notificações.

De acordo com a Sesab, o paciente que representa a 74ª morte estava internado em um hospital da rede privada de Salvador e por isso a declaração de óbito só chegou à vigilância epidemiológica estadual neste domingo.O infectado era um homem de 65 anos, com histórico de hipertensão.

Das 417 cidades da Bahia, vinte e duas já registraram mortes pela doença até às 17h deste domingo. São elas: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (39); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

Já 122 municípios baianos possuem casos confirmados. A maior parte ocorre em Salvador (60,36%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por milhão de habitantes foram Ilhéus (1028,79), Uruçuca (974,71), Itabuna (675,35), Coaraci (588,48) e Gongogi (561,17).

A pasta ressalta que os municípios Bom Jesus da Lapa (01), Cristópolis (01), Inhambupe (01), Saubara (01) e Saúde (01) com possuem infectados com Local Provável de Infecção em Salvador.

Dos infectados, 473 pacientes estão recuperados e 1.701 pessoas permanecem monitorados pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19. No momento, 250 pessoas com confirmação para Covid-19 em toda a Bahia estão internadas, sendo 73 em UTI.

O boletim epidemiológico registra ainda 5.360 casos descartados e 11.332 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

No momento, 58,50% dos casos confirmados são do sexo feminino. A faixa etária mais acometida pela Covid-19 foi a de 30 a 39 anos, representando 29,36% do total. O coeficiente de incidência por 1.000.000 habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais (405,93/ 1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa, seguida de 30 a 39 anos (287,69/ 1.000.000 habitantes).

Ente 1º de março e às 15h30 de hoje (26), o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) analisou 15.475 amostras de casos suspeitos de coronavírus . No momento, há 1.840 exames aguardando resultado devido ao incremento gerado pela região Sul, sobretudo, pelos municípios de Ilhéus e Itabuna.

Segundo a Sesab, o aumento expressivo do número de exames processados, que alcança 1.000 por dia, deve-se ao investimento do Governo do Estado na unidade, que passou a contar com novas máquinas e funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana.