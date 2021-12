Sonda espacial toca o Sol pela primeira vez, anuncia Nasa

Uma sonda da agência espacial americana (Nasa) tocou o Sol oficialmente pela primeira vez. O anúncio foi feito nesta terça-feira (15). Trata-se da Parker Solar Probe, lançada em 2018, que fez uma viagem pela camada mais externa da atmosfera do Sol, conhecida como coroa.

De acordo com a Nasa, a sonda entrou em uma região onde os campos magnéticos são suficientemente fortes para dominar o movimento das partículas energéticas. Os resultados foram publicados na revista científica Physical Review Letters e aceitos para publicação no periódico Astrophysical Journal.

Os cientistas informaram ainda que a sonda voou pela coroa em abril em meio à oitava aproximação da espaçonave ao Sol. Eles explicam que a exploração da área de perto pode ajudar a entender melhor as explosões solares capazes de interferir na vida na Terra. As informações também vão auxiliar a compreender sua evolução e sua influência no sistema solar.

A Parker estava a 13 quilômetros de distância do centro do sol quando cruzou pela primeira vez a fronteira irregular entre a atmosfera solar e o vento solar. A espaçonave "mergulhou" para dentro e para fora da coroa pelo menos três vezes, cada uma com uma transição suave, de acordo com os cientistas.

A sonda continuará se aproximando do Sol e avançando na coroa até uma grande órbita final em 2025. Dados preliminares sugerem que Parker também encostou no Sol em agosto, mas os estudiosos afirmaram que mais análises são necessárias.