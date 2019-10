SoulBeer leva cerveja artesanal e shows para shopping de Salvador

Cada vez mais baianos estão adquirindo o prazer de degustar cervejas artesanais, inclusive buscando informações sobre a bebida e até produzindo em casa. E os cervejeiros de plantão de Salvador vão poder se reunir para beber e aprender mais sobre o assunto durante a SoulBeer, evento que reúne entretenimento e degustação nos próximos dias 26 e 27 de outubro, no Salvador Shopping.

Os amantes da bebida vão saber mais sobre o produto, conhecer o segmento, degustar bebidas ao som de bandas locais e diversas opções de gastronomia. O palco e estandes vão ser montados no estacionamento G1 do centro de compras, a partir das 14h nos dois dias.

Entre uma degustação e outra, estão no palco no sábado, Faustão e os Mongas e Herbert & Richards, enquanto no domingo o som fica por conta das bandas Supervoltz e Cavern Beatles.

O SoulBeer é uma parceria entre o Salvador Shopping, Lupa Promoções e a Lícia Fábio Produções que vai contar com a presença de mais de 15 cervejarias.

Nomes como Amada, Birra Brasilis, As Divas do Tio Chico, Dois de Julho, Calundu, Ekäut, Feyh Bier, Mandacaru Beer, Marrenta, Mascarenhas, MinduBier, Nylkito Beer, Proa e Sotera estarão no espaço.

O Grupo Petrópolis também participa do projeto com seus rótulos especiais, como a Black Princess e a Weltenburger. Também marcará presença a loja Vitrine da Cerveja e da Casa O.L.E.C., fornecedor de insumos para cerveja.

Os cervejeiros terão a oportunidade de ver uma brassagem (processo de cozimento do malte com água quente onde é convertido o amido dos grãos em maltose) ao vivo e curtir esportes de mesa, no caso, o Futebol de Botão - uma parceria do evento com a Federação Baiana de Futebol de Mesa (FBFM) – ou, até mesmo, dar um “trato” no visual com o Clube do Barba Negra, barbearia bar confirmada no evento.

Os visitantes ainda vão poder conferir conteúdos especiais ligados ao universo da cerveja. “O SoulBeer, além de uma opção de diversão para o final de semana, é um evento de vivência do universo da cerveja. Vamos proporcionar uma verdadeira experiência aos cervejeiros, para além da festa, inclusive com oportunidade de negócios”, afirma Nicolau Neto, diretor de operações da Lupa.

Durante o evento, serão realizadas ações junto ao Sebrae para divulgação do Plano Mestre para Microcervejarias, como a palestra “Tendência do Mercado de Cerveja Artesanal: como transformar a sua paixão em negócio”, por Guilherme Góes diplomado pelo Siebel Institute of Technology (EUA) e Doemens Academy (Alemanha).

A Casa O.L.E.C. realiza a palestra “Cerveja e sua produção como hobby ou negócio” ministrada por Henrique Lisboa, cervejeiro e proprietário da fornecedora de insumos. Ambas as palestras ocorrem na Saraiva do Salvador Shopping.

Entrada

Os ingressos já estão à venda no Pida, Balcão de Ingressos e nos sites do Sympla e da Ticket Maker, pelo valor promocional de R$ 25 + taxa de conveniência.

Os clientes também podem adquirir a entrada sem taxa, exclusivamente na loja física do Pida, localizada no Piso L1 do Salvador Shopping. Em breve, será divulgada a grade completa da programação.

Serviço

O quê: SoulBeer

Onde: Salvador Shopping (Estacionamento G1)

Quando: 26 e 27 de outubro (sábado, das 14h às 22h; e domingo, das 14h às 21h)

Quanto: Ingressos promocionais: R$ 25 + taxa de conveniência. Vendas: Sympla, Ticket Maker, Balcão de Ingressos e Pida.