Spotify libera retrospectiva musical de 2018 para cada usuário

O Spotify liberou nesta quinta-feira (6) a retrospectiva musical para seus assinantes, resumindo o ano que eles tiveram no serviço de streaming. São 10 páginas com informações sobre artistas e músicas que o usuário mais ouviu em 2018, além do tempo que passou no serviço, os gêneros preferidos e até o signo mais comum entre os artistas que ouviu.

Ao final, cada usuário ganha duas playlists: uma já tradicional, com as 100 mais ouvidas pelo assinante no ano, que deve reunir suas preferidas de 2018. A outra, batizada de Lado B, traz músicas que, baseado no que você já escuta, podem cair no seu gosto. Acesse o site clicando aqui.

O resultado pode ser compartilhado nas redes sociais por meio de uma arte disponibilizada pelo Spotify. A ferramenta está disponível para os usuários free e premium.