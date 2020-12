Streamers e influenciadores dão dicas de games para o Natal

Games são um dos produtos que mais recebem atenção no Natal, ainda mais em um período de pandemia, em que outros presentes ficam meio que em segundo plano para quem está e pretende ainda ficar mais em casa. O pessoal (leia-se streamers e influenciadores) da Final Level, que se define como a maior plataforma de entretenimento gamer do mundo, e da equipe Gamelanders resolveu fazer uma listinha dos melhores jogos para esse final de ano, seja para pagar ou não por eles. Ainda bem que ninguém indicou Cyberpunk 2077, que apesar de todo buzz, decepcionou no lançamento pelos inúmeros problemas. Confere aí as dicas da galera:



funBABE: The Last of Us II

Para a streamer esse foi o jogo do ano, afinal 7 anos separam o lançamento do 1º para o 2º. Com gráficos incríveis e uma história bem envolvedora, o jogo fez funBABE chorar. "A jogabilidade é bem bacana e para quem gosta de música como eu, tem uma parte onde você consegue tocar violão dentro do jogo. Eles escolheram músicas famosas que fazem sentido dentro do jogo”, conta.

The Last of Us II



Cherryrar: Minecraft.

“É um dos jogos mais vendidos do mundo, com infinitas possibilidades e formas de jogar: pvp, exploração, aventura, além de estimular a criatividade com a criação de construções", comenta a streamer.



Sheviii2k: CS:GO

O influenciador destaca que escolheu o game porque foi onde começou a jogar e fez amigos.



Caio Pericinoto: Call of Duty - Cold War

O creator comenta que sempre gostou de jogos de tiros e que a qualidade deste game está absurda, por isso é ótimo presente de Natal.



Gamelanders, representado por Nyang: Among Us

Por ter uma rotina mais competitiva, o jogador profissional escolheu o Among Us por ser um jogo casual, onde consegue aproveitar sem ter um caráter de disputa. “Você pode fazer amigos, rir e se divertir. Adoro jogar com os meus colegas", explica.

Among Us



Marcia Effect: Control

A host do Final Level Cast explica que ela não para de se surpreender com o jogo, seja pelo seu visual fantástico ou pelo gameplay. “É um jogo que se passa em um universo sem regras, então não sabemos nunca o que encontrar. A história é interessante e envolvente. Controlar Jesse Faden fica melhor a cada nova habilidade que conseguimos e é uma delícia voar e arremessar objetos com ela”, argumenta. O visual incrível, com uma direção de arte que se destaca da maioria dos jogos é outro ponto forte para ela.



Dan Schettini: Diablo III - Eternal Collection

O host do Final Level Cast comenta que o Diablo é uma das mais clássicas franquias de RPG de todos os tempos e uma de suas favoritas. “Em sua terceira edição a Blizzard trouxe o melhor do jogo, com direito a cooperativo - tanto o modo história como o Modo Aventura, seja online ou com co-op local. Ainda podemos entrar na pele de diferentes heróis, cada um com uma jogabilidade única”, esclarece.



Rodrigo Coelho: Ori and the Will of the Wisps

Também host do Final Level Cast, Coelho pontua que é um game para todas as plataformas. “É simplesmente uma obra de arte inexplicável. Nesta continuação do aclamado Ori and the Blind Forest, o jogo melhorou absolutamente tudo que o primeiro já fazia com maestria, introduzindo novos elementos que deixam o jogo muito mais lindo, fluido e imersivo. É um "Metroidvania" com muitos elementos de plataforma que vai te emocionar ao longo de cerca de 15h de gameplay e te fazer chorar no final. Por isso, é uma ótima pedida de presente de Natal”, conta.

Ori and the Will of the Wisps

***

Twitch investe no futebol



O Twitch, plataforma de entretenimento e comunidade ao vivo, vem diversificando bastante seu conteúdo em 2020. Era uma ferramenta para streamers, virou lar de gente famosa – como Neymar – também mostrar quando está jogando, passou a transmitir lives durante esse período de pandemia (sobretudo de artistas com pouco orçamento) e está transmitindo a Copa do Nordeste Sub-20, com sinal aberto para co-streamers. Entre os confirmados estão Marcelo D2, Rudy Landucci e Gabriel Prado. Os jogos do Nordestão Sub-20 prosseguem no domingo (20), com as semifinais da competição, às 15h e 19h, e a grande final, na terça (22), às 19h. Bahia e Vitória já foram eliminados.



***

Quatro em cada cinco pessoas confia no Pix



Uma pesquisa da Toluna, empresa que fornece insights em tempo real sobre os consumidores, em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas/SP, realizada com 831 pessoas de todas as regiões do Brasil constatou que 81% dos entrevistados classificaram o Pix, o novo serviço do Banco Central e oferecido pelos bancos brasileiros. como seguro no cadastro e usabilidade. Ainda segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados estão muito satisfeitos com a ferramenta, 31% dos entrevistados consideram o serviço satisfatório, 9% são indiferentes e 3% consideram o Pix pouco ou nada satisfatório.