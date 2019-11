Streaming da Apple estreia no Brasil; conheça as séries

Novembro chegou e com ele um novo serviço de streaming, agora da gigante tecnológica Apple. Batizado de Apple TV+, ele estreia em mais de 100 países e regiões, incluindo o Brasil, nesta sexta-feira (1º). Depois de se lançar no mercado do streaming musical, a empresa do Vale do Silício agora parte para as TVs e demais telinhas mundo afora. A plataforma chega com nove séries próprias inéditas, com destaque para "The Morning Show", protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon, e "See", com Jason Momoa.

O serviço estará disponível no app da Apple TV no iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch e outras plataformas, além do site tv.apple.com. O período de testes gratuitos é de sete dias. Depois disso, o usuário deve pagar R$ 9,90 por mês. Pelo compartilhamento familiar, até seis membros da mesma família podem dividir uma assinatura. Clientes que compraram qualquer gadget da Apple desde o anúncio da novidade, em 10 de setembro, vão ganhar um ano do serviço de graça.

Conheça as séries originais que a Apple vai lançar nesta sexta:

“See” , um drama épico com Jason Momoa e Alfre Woodard, se passa 600 anos no futuro, após um vírus dizimar a humanidade e deixar toda a população restante cega. Quando toda a humanidade perde o sentido da visão, os humanos precisam se adaptar e encontrar novas maneiras de sobreviver.







”, um documentário aclamado e uma carta de amor cinematográfica a uma espécie à beira da extinção, acompanha uma majestosa matriarca elefanta e sua prole em uma épica jornada que fala de vida, perdas e da volta para casa. Oprah Winfrey conversa com os autores mais interessantes do mundo e constrói uma animada comunidade global de leitores, além de se dedicar a outros projetos para se conectar às pessoas no mundo todo e compartilhar formas relevantes de criar mudanças positivas.

Outros cinco títulos originais que a Apple promete lançar ainda este mês:

“Servant”, novo suspense psicológico de M. Night Shyamalan, acompanha um casal da Filadélfia que está em luto após uma tragédia inimaginável ter afetado seu casamento e aberto a porta para que uma força misteriosa entrasse em sua casa.

“Truth Be Told”, uma nova série cativante com a vencedora do Oscar Octavia Spencer e o vencedor do Emmy Aaron Paul, explora a obsessão dos americanos por podcasts sobre crimes reais e aborda questões urgentes sobre privacidade, mídia e raça.

“Little America”, inspirada em histórias reais publicadas na Epic Magazine, dá vida a histórias engraçadas, românticas, sinceras, inspiradoras e surpreendentes sobre a vida dos imigrantes nos EUA.

“The Banker,” um filme inspirado em uma história real, traz Anthony Mackie e Samuel L. Jackson como dois empreendedores afro-americanos que tentam driblar as limitações raciais na década de 50 para oferecer financiamentos imobiliários à comunidade afro-americana no Texas de Jim Crow. A série também conta com Nia Long e Nicholas Hoult.

“Hala”, um filme apresentado no Sundance Film Festival de 2019 e no Toronto International Film Festival de 2019, acompanha uma aluna do ensino médio que luta para equilibrar sua vida de adolescente suburbana e sua criação tradicional muçulmana.

Disponibilidade

Além de todos os gadgets da Apple que usem a partir do iOS 12.3, o app da Apple TV também está disponível para algumas Smart TVs Samsung e, futuramente, estará disponível nas plataformas Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO. Também será possível se cadastrar e assistir aos títulos originais do Apple TV+ na web, em tv.apple.com.

No dia do lançamento, a maioria das séries vai estrear com três episódios, tendo depois um episódio por semana. Outras séries terão temporadas completas disponibilizadas de uma vez, como foi popularizado pela concorrente Netflix. A Apple não informou qual será o caso de cada série.

As séries estarão disponíveis legendadas e dubladas em português, além de outros 40 idiomas, incluindo legendas para surdos e Deficientes auditivos (SDH) ou legendas oculta.