Sucesso na TV Globo, Ruibal retorna à Salvador para temporada de verão

Com residência fixa no Rio de Janeiro, o estilista baiano Ruibal e sua equipe retoram à Salvador para fazer atendimento e passar o Réveillon. O criativo desembarcou por aqui no dia 15 e no dia 26 fará um pit stop em Morro de São Paulo.

Ruibal ficou conhecido no cenário da moda por ter assinado importantes trabalhos como a produção do grupo internacional Black Eyed Peas, a música jingle da novela Totalmente Demais da Rede Globo feita por Anitta e Renegado, dentre outros trabalhos.

O ano de 2021 promete ser agitado para o estilista, que já assinou com a TV Globo para produzir os looks de uma das próximas novelas.