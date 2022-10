Sucesso profissional está ligado à como você cuida do outro

Se você é uma daquelas pessoas que acham lindo o trabalho de bombeiros, enfermeiros e médicos, mas abomina a atuação lucra sobre a vulnerabilidade alheia, saiba que sua opinião é compartilhada com muitas outras pessoas. Um levantamento realizado pela plataforma de RH Zety ranqueou os empregos mais respeitados e descobriu que, entre os entrevistados, o único fator que torna uma atuação profissional respeitável é "cuidar dos outros" (87%).

A pesquisa mostrou que no ranking das preferências os empregos mais bem avaliados são os que exigem confiabilidade (86%), os que são essenciais para a sociedade (85%) e que exigem um alto nível de intelecto (80%).

O diretor de vendas do Indeed no Brasil Felipe Calbucci afirma que a pandemia chegou inesperadamente e, com ela, o sentimento de ressignificação, a consideração pela vida do próximo e, principalmente, a percepção de que a saúde individual depende do coletivo. “A saúde e o bem-estar são alguns dos principais pilares para o bom funcionamento da sociedade, e não é possível falar de sociedade sem mencionar o trabalho”, pondera.

Felipe Calbucci reforça que a credibilidade é algo construído ao longo da vida profissional e que o mercado ampliou a importância dada às habilidades emocionais (Foto: Divulgação)

Após atuar durante 25 anos como executivo em empresas nacionais e multinacionais, onde adquiriu profunda experiência na liderança e condução de equipes, o autor dos livros “Coração de Líder” e “O Fator Confiança” Marco Fabossi garante que mais importante do que a própria carreira ou a profissão escolhida, é que esse profissional tenha a compreensão de que, para ser bem-sucedido na escolha que fez, será necessário construir credibilidade e respeitabilidade.

“O cuidar do outro é um dos principais aspectos da construção de relacionamentos de confiança e quanto maior o nível de confiança, maior é a prosperidade daquele local, empresa, cidade e país. Afinal, os países mais prósperos do mundo são aqueles que possuem o maior índice de confiança e cuidar do outro é um dos principais ingredientes para construir essas relações”, explicita.

Novos modelos

Calbucci pontua que também foi nesse período que o mercado de trabalho passou a considerar mais as habilidades interpessoais, fazendo com que as soft skills se tornassem mais relevantes para a construção da carreira.

“Atualmente, muitas empresas buscam profissionais com habilidades voltadas para áreas como inteligência emocional, comunicação escrita e não verbal, resolução de problemas e adaptabilidade, e dão preferência para os candidatos que têm mais empatia e preocupação com o próximo”, reflete.

O representante da Indeed diz que para construir uma carreira, é necessário seguir uma série de etapas que vão desde os estudos até o conhecimento prático e que, durante esse caminho, outros pontos são importantes, a exemplo da respeitabilidade, uma vez que trabalhar com honestidade, dedicação, criar um bom relacionamento interpessoal, se esforçar para continuar adquirindo experiência e, além de tudo, mostrar interesse pela profissão e tudo que está agregado a ela, são bônus que podem fazer com que outras pessoas tenham mais respeito pelo profissional em questão.

“A respeitabilidade também está diretamente ligada à credibilidade, portanto o candidato que se preocupa com em ser respeitado e criar uma visão positiva sobre seu desempenho, com certeza ganhará pontos positivos com os clientes e terá mais chances de se posicionar como especialista na profissão, consolidando uma carreira de sucesso”, afirma Felipe Calbucci.

Marco Fabossi reforça que o ser humano não está nesse mundo apenas para cuidar de si. “Cuidar do outro é a maior e melhor contribuição que podemos dar e quando fazemos algo que favoreça ou ajude a construir um mundo melhor à nossa volta, independente de qual seja a nossa carreira, isso com certeza vai ajudar as pessoas ao nosso redor”, destaca.

Credibilidade e respeitabilidade

Quando o assunto é carreira, Felipe afirma a importância de ter em mente que essa construção pode levar tempo e esforço, então o ideal é não se comparar com outras pessoas, porque cada trajetória é única. “O primeiro passo é escolher qual profissão seguir, e antes de tomar uma decisão é importante conversar com pessoas que são da área para tirar dúvidas, pesquisar na Internet, e tirar um tempo para pensar nisso e tentar identificar o que se espera da carreira profissional”, orienta.

O segundo passo consiste em ir em busca do conhecimento técnico e prático, e esse é o momento de construir um conjunto de habilidades. “Nossa pesquisa mostrou que 72% dos entrevistados afirmaram que é difícil encontrar pessoas com as habilidades necessárias e 58% acham difícil encontrar pessoas que se encaixem na cultura da empresa, então é interessante considerar as soft skills também nesse pacote”, afirma.

Depois de entrar na área e conhecer mais sobre o panorama da profissão, há a possibilidade de construir uma carreira dentro do mesmo segmento ou dentro da mesma função, e a partir disso continuar estudando e se empenhando para adquirir conhecimento e se destacar no mercado de trabalho, como um profissional com credibilidade e competência, e a autocrítica é fundamental durante o processo.

“Durante essa jornada, também é muito importante aprender como superar os desafios que aparecerão, já que isso pode aumentar potencialmente as chances de sucesso, e lembrando que é normal que novos desafios apareçam no caminho, fazendo com que outros objetivos sejam idealizados”, complementa Felipe.

Marco Fabossi diz que o profissional relevante compreende as necessidades da sociedade em que vive e daqueles com quem compartilha a vida (Foto: Divulgação)

Por fim, Marco Fabossi reforça que um profissional se torna relevante quando entende quais são as necessidades que estão a sua volta, necessidades de negócio, de resultados, de recursos e procura atender essas demandas da melhor forma com aquilo que se propõe a fazer. “Ter valores conectados com o que desejamos criar na nossa carreira e na nossa vida, é o que norteia nossas escolhas, comportamentos, decisões e é o que faz com que tudo aconteça, da maneira certa ou não”, finaliza Fabossi.



Passos da respeitabilidade