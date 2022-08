Sumiço misterioso de Santa Bárbara intriga comunidade de São Félix

No livro O Sumiço da Santa, do escritor baiano Jorge Amado, uma preciosa imagem de Santa Bárbara, vinda da cidade de Santo Amaro da Purificação, desaparece misteriosamente às vésperas da abertura de uma grande exposição de arte sacra, em Salvador. Não distante da ficção e na mesma região, o recôncavo baiano, a Delegacia Territorial de São Félix completa nesta sexta-feira (19) doze dias de investigação do desaparecimento de uma imagem da padroeira católica de gruta mística no município. A polícia trabalha com a hipótese de furto.

A santa da ficção some na rampa do Mercado Modelo, no desembarque do saveiro que a trouxe para a capital. A imagem real, por sua vez, sumiu da Fonte Milagrosa, local marcado por ritos religiosos da comunidade, que fica na Ladeira do Milagre, em São Félix. Segundo moradores do local, às 23h do dia 6, um morador teria visto um homem com um pé de cabra arrombar o local onde a santa estava e levar o item religioso que estava no mesmo nicho há 49 anos. A polícia busca esse suspeito e as motivações para o roubo desde o dia 7, quando foi registrada a queixa.

Segundo moradores, imagem foi roubada no dia 6 e a denúncia, realizada no dia seguinte (Foto: Reprodução / Projeto Mídia Milagre - UFRB)

Na quarta-feira (17), moradores saíram às ruas em pedido pela devolução de Santa Bárbara e lembraram os 51 anos de existência da gruta do Milagre, cujo nome se dá pelo aparecimento repentino de uma água que emana do chão e que teria potencial de cura. Isso, além da história de que Santa Bárbara teria se comunicado com um homem no mesmo local fizeram a fama do espaço de oração e peregrinação.

Como simbolismo, um morador da cidade doou a imagem sacra que desapareceu. Para minimizar a ausência da santa original, devotos ofereceram outras imagens de Santa Bárbara e os cuidadores da gruta já têm uma padroeira de reserva escalada para ocupar o local até que a figura tradicional seja devolvida.

Herança familiar

A economista Lucineide Souza, 38, herda hoje a função ensinada pelos pais, que foram responsáveis durante três décadas pelo cuidado da gruta milagrosa. Ela conta que moradores levantam diariamente hipóteses sobre a motivação do furto de Santa Bárbara.

“A comunidade já questionou se foi por motivo de represália, por racismo. Mas pensou que provavelmente a pessoa iria quebrar, machucar o lugar. Recebemos ciganos, pessoas de religiões de matriz africana, romeiros [do catolicismo], temos pensado se foi algum devoto que queria a santa para si ou [pegou pelo] valor econômico, por estar consagrada, se era um colecionador”, sugere.

A vida de Lucineide se entrelaça com as bênçãos da Santa Bárbara da gruta. O pai dela, Donato, foi um dos primeiros moradores da Ladeira do Milagre. “Minha mãe sempre passava nessa rua e eles acabaram se conhecendo. Eu e minha irmã já nascemos aprendendo a cuidar dali [da gruta]. Inclusive, Paula [a irmã] nasceu na frente da igreja de Santa Bárbara. Como não tinha água encanada, minha mãe pegava água no chafariz em frente à igreja, quando já perto de parir, sentiu a dor e não deu tempo de sair do local”, relembra.

Para ela, o furto da imagem de Santa Bárbara pesa na fé coletiva. Ela conta que, desde o desaparecimento, recebeu ligações de devotos chorando devido à perda. “É um prejuízo tanto religioso, quanto sociocultural. A imagem simbolicamente tem valor muito grande“.

A prefeitura de São Félix ressaltou que, além da investigação da Polícia Civil, os departamentos de Cultura e de Turismo estão acompanhando o caso e buscando, junto com moradores e fiéis, uma resposta para o ocorrido. A gestão ainda salientou que a imagem não tem valor alto para a venda, porém, tem valor simbólico para os devotos de Santa Bárbara.

Tradição atrai dez mil fiéis durante o ano

A imagem tem um valor histórico e cultural para São Félix. É com ela que os religiosos fazem, há quase 50 anos, a procissão do 4 de dezembro, Dia de Santa Bárbara. A comemoração atrai entre oito a dez mil pessoas em diferentes dias, afirma o Departamento de Turismo da cidade.

A assistente social Luiza Lordelo, 39, morava em Salvador e se mudou para São Félix para assumir um negócio de família, a pousada Recôncavo. Ao chegar no local há seis anos, encontrou um forte teor religioso que motiva a atração de turistas. No entanto, esse movimento perdeu força ao longo do tempo. Para mudar o cenário, Luiza e outros membros da comunidade fazem parte do conselho que organiza a festa do Dia de Santa Bárbara.

Membro da comissão, Ednaldo da Silva se beneficiava com o comércio devido à chegada de turistas religiosos no município. “Vinham muitos romeiros de fora e a gente vendia a baianinha [tradicional garrafinha plástica com suco gelado]. Isso sustentou a família, minha mãe ajudava a vender a baianinha como muitos que vendiam doces, comidas, a gente agradece esses momentos em que a graça alcançou muitos”, recorda.

Caso a imagem tradicional de Santa Bárbara não seja encontrada, procissão desse ano usará imagem substituta (Foto: Reprodução / Projeto Mídia Milagre - UFRB)

A festa também é realizada em Salvador, no Centro Histórico, e foi reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC). Antes do dia, há lavagem, bando anunciador e rituais de religiões de matriz africana, assim como católica, que preparam a cidade para a procissão e missa, no dia 4.

O padre Almeida Silva, pároco da paróquia de Santa Bárbara, no bairro da Liberdade, em Salvador, explica que para religiões de matriz africana, a santa católica é associada a Iansã, a orixá guerreira que comanda as tempestades, durante a comemoração. O padre diz que membros de terreiros da Liberdade, Pirajá e Itinga estarão presentes para cultuar junto com os católicos que celebram a mártir católica que viveu no século III, na Idade Média.

“Estaremos lá gritando contra o preconceito, intolerância. Somos todos iguais perante Deus”, afirmou.

Perdas religiosas

De acordo com informações do site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 192 bens culturais estão desaparecidos na Bahia, a exemplo de uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, em Porto Seguro.

Na contramão, apenas nove foram resgatados, como uma custódia, em Santa Cruz de Cabrália. A reportagem solicitou a listagem de objetos religiosos perdidos, porém, a entidade não atendeu à solicitação até a publicação desta reportagem. A entidade comunicou que informações sobre bens protegidos em nível estadual devem ser consultadas em bancos de dados de instituições locais.



*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro