Suspeita de bomba em viaduto faz trecho da BR-324 em Feira ser interditado

Uma mochila com artefato suspeito de ser explosivo foi deixada no viaduto da Avenida Eduardo Fróes da Mota, em Feira de Santana, na tarde desta terça-feira (10). Um pedestre acionou a polícia ao notar o objeto no local, conhecido como viaduto da Cerb. O trecho foi isolado enquanto a situação é verificada. O viaduto é próximo a onde ficava o acampamento bolsonarista desmontado na tarde de ontem em Feira.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e isolou as vias laterais do viaduto, que fica no Anel Rodoviário da Cidade. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) já está na cidade para analisar o artefato e verificar se é de fato um explosivo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipamento de raio X e scanner estão sendo utilizados pelos militares da unidade especializada da Polícia Militar.

Equipes da Polícia Civil investigam o caso. Imagens de câmeras da região são analisadas por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

(Foto: Alberto Maraux/SSP)

Por conta da situação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o viaduto, que fica em trecho da BR-324, perto do 35º Batalhão de Infantaria (BI). O tráfego no local está congestionado.

Perto de onde a mochila foi abandonada, um papel foi deixado com uma mensagem que faz alusão às eleições e ao momento político do país, dizendo que "se não resolver a desgraça do país, vamos quebrar tudo. 1º aviso. FORA LULA". O país viveu momentos de tensão no fim de semana, com golpistas que não aceitam o resultado da eleição invadindo Congresso, Palácio do Planalto e o prédio do STF no Distrito Federal. Desde então, o STF determinou que os acampamentos bolsonaristas pelo país fossem desmobilizados. Em Feira, o acampamento ficava justamente diante do 35º BI e foi desmontado ontem pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).