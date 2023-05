Suspeito de agredir motoboy em Salvador é indiciado por lesão corporal seguida de morte

O suspeito de agredir o motoboy Renildo Rebouças Santos, 35, numa briga de trânsito no bairro de Nazaré, em Salvador, foi indiciado por lesão corporal seguida de morte da vítima, que tem pena de 4 a 12 anos de reclusão. O acidente aconteceu no dia 29 de abril, e Renildo veio a óbito no dia 2 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi concluída nesta segunda-feira (22), após investigações lideradas pela 1ª Delegacia, nos Barris. Imagens de câmeras de segurança, liberadas pela polícia, auxiliaram na decisão.

O vídeo mostra a Rua Pedro Veloso, onde mora o agressor, identificado nas imagens como Tiago Lázaro Gonçalves dos Santos de Souza, de 23 anos. Nas imagens, a moto da vítima e a de Tiago, que vem na contramão, podem ser vistas se chocando de frente. Com o impacto, os dois caem e, quando conseguem levantar, o motociclista que vinha na contramão tenta ligar a moto para sair, sem sucesso.

É possível ver Renildo avaliando os danos da moto e o início do que parece ser uma negociação, quando o outro motociclista de repente desfere um soco no rosto do entregador, que cai e bate a cabeça no meio fio. Nesse momento, a mãe do agressor se aproxima e mantém-se próxima a Renildo enquanto o filho tira a moto do local. Pouco depois, ela pega algo do chão antes de ir embora. As suspeitas são de que o objeto recolhido seja o celular da vítima, que ainda não foi encontrado.

Renildo ficou desacordado no mesmo local por quase dez minutos, sem socorro, até o agressor e sua mãe voltarem e moverem a vítima um pouco. A esse ponto, outras pessoas que passavam pela rua pararam para observar o que ocorria, quando o agressor tira a camisa e decide se passar por uma testemunha.

Em entrevista à TV Bahia, o delegado William Achan, responsável pelo caso, afirmou que a polícia está averiguando a participação da mãe do suspeito no crime, visto que ela omitiu fatos que as imagens comprovam terem acontecido em sua presença.

“A gente está averiguando a participação da mãe dele, porque ela omitiu alguns fatos que foram comprovados entre o depoimento dela e a veiculação das imagens”, disse o delegado.

Em nota, a Polícia Civil declarou que o inquérito foi remetido ao Ministério Público, a quem compete denunciar Tiago por esse crime ou não.

Sobre o caso

Renildo Rebouças Santos, entregador de 35 anos, morreu após ser atacado em uma briga de trânsito no bairro de Nazaré, em Salvador, na noite de sábado (29). Segundo a família, ele se envolveu em um acidente e, durante uma discussão com outro homem, acabou sendo agredido e bateu a cabeça no meio-fio.

Ainda de acordo com a família da vítima, ele havia estacionado em uma rua próxima à região do Colégio Central, para fazer uma entrega, quando um outro motoqueiro trafegava pela contramão e atingiu a moto de Renildo. A discussão foi iniciada, seguida pela agressão.

Inicialmente, a família foi comunicada que Renildo havia se envolvido em um acidente de moto, sem citar a agressão. Contudo, após descobrir sobre a discussão, a família foi até a 1ª Delegacia Territorial, nos Barris, para registrar o caso.

"Consegui entrar no HGE para ver meu genro e vi que ele estava com a boca ferida e que não parecia ser algo causado por um acidente. Fui até o local do ocorrido e saí perguntando se alguém tinha visto o que aconteceu, e, graças a Deus, uma testemunha chegou até a gente dizendo que viu tudo", relatou Elisângela Nunes, sogra de Renildo.

Ele deixa a esposa e um filho de três anos.