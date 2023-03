Suspeito de torturar e matar ex-companheira é preso em Salvador

O suspeito do feminicídio de Larissa Bonfim Rodrigues, de 30 anos, na Vila São Cosme, no Ogunjá, na segunda-feira (27), teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta quarta-feira (29), por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no Dique do Tororó com o advogado.

Após o cumprimento de mandado de busca em uma residência ligada ao autor, os policiais receberam informações via Disque Denúncia e conseguiram chegar até ele.

“É uma resposta rápida, solicitamos o mandado de prisão que foi expedido e hoje, no levantamento em campo, descobrimos onde ele estava se escondendo, montamos uma campana e encontramos ele com o advogado no Dique do Tororó e trouxemos para o DHPP”, explicou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Ainda segundo ela, documentos e eletrônicos apreendidos durante as busca também devem ajudar na investigação do crime e na conclusão do Inquérito Policial. O preso foi encaminhado para o DHPP, onde está sendo ouvido e posteriormente seguirá para o Sistema Prisional.