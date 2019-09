Tá cansado? Veja 10 alimentos para combater a exaustão física e mental

Evidente que uma noite de sono bem dormida, a cabeça leve e o espírito centrado são fundamentais. Mas, saber o que comer pode ajudar muito a combater o cansaço do dia a dia. Até porque uma parcela grande da exaustão está ligada ao estresse da rotina. “Por isso, alguns alimentos podem ajudar a manter a mente e o corpo mais fortalecidos”, alerta a nutricionista Fernanda Orichio (@nutrifernandaorichio), que divulga receitas funcionais e dicas sobre como podemos aproveitar melhor os alimentos em seu perfil.

A lista é grande, não apenas os itens apresentados nesta página. Indispensável para muitos, o chocolate também ajuda a dar um up no corpo pois são ricos em triptofano, precursor da serotonina, hormônio do bem estar. Mas, preste atenção, tem que ser mais amarguinho, com pelo menos 70% de cacau.

O ovo nunca deve ficar de fora e pode ser consumido em diversas receitas, como omeletes, aveiocas, cozido ou mexido. “É um alimento rico em vitaminas do complexo B, vitaminas A, D e E, ferro e zinco, reduz o cansaço físico e mental, melhora a função cerebral, fornece ação antioxidante e outros benefícios”explica a nutrucionista Jamile Moraes (@jamilemoraesnutri), que, além de receitas e dicas, esclarece temas importantes, como, por exemplo, como entender o que está escrito no rótulo dos alimentos.

Banana

Muitíssimo nutritiva, a banana é rica em vitamina B6, produz energia no seu organismo, o que vai te dar aquele pique para começar o dia, além disso fornece ao organismo potássio, magnésio e triptofano, que são nutrientes importantes para a formação de neurotransmissores como a serotonina. Pode ser consumida a fruta in natura ou em vitaminas, bolos, com aveia ou canela potencializam seu efeito.

A banana ajuda o organismo a produzir serotonina (foto/divulgação)

Folhosos verdes

Versáteis no cardápio (e não somente na salada), os folhosos têm micronutrientes que contribuem para a produção de energia e participam de inúmeras reações metabólicas em vários órgãos do corpo humano. O espinafre, por exemplo, é excelente fonte de vitamina C, folato e ferro. Já a alface oferece lactucina e fosfato que possuem ação calmante e de melhora do cansaço.

Rico em ferro, o espinafre também é ótima fonte de vitamina C (foto/divulgação)

Sardinha

Ela já foi vista como a prima pobre dos pescados, mas sua riqueza nutricional a tornou um ícone dos cardápios saudáveis. Acontece que a sardinha é riquíssima em ômega 3, tem mais cálcio que o leite e mais aporte de proteína que a carne vermelha.

Abacate

É tanta coisa boa que precisava de mais espaço. Então, resumindo: o abacate contém proteínas, fitoesterol, lecitina (substância que auxilia na desobstrução dentro dos vasos sanguíneos), tanino, ácido oleico (ômega 9), linoleico (ômega 6), palmítico, potássio, betacaroteno, magnésio e triptofano. Ainda melhora a função cerebral e auxilia no relaxamento muscular e no combate à fadiga crônica.

O abacate melhora a função cerebral e auxilia no relaxamento muscular (foto/divulgação)

Melancia

Fresquíssima, a melancia tem vários benefícios e todos eles em função da quantidade de água em sua composição. Rica em potássio e magnésio, a fruta ajuda a eliminar o excesso de líquido do corpo, levando junto as toxinas e substâncias rediduais, o que por si só já dá um ‘up’ no corpo. Mas, ela é ótima fonte de vitamina C, cálcio, fóscoro, ferro e fibras, fatores essenciais para adquirir mais vigor.

Aveia

Os cereais integrais são ricos em carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo e que dão maior disposição por tempo prolongado. No cardápio da humanidade há séculos, a aveia é um cereal que também melhora a função cerebral, fornece energia e garante o bom humor. Pode ser consumido puro ou misturado com frutas, sucos, saladas ou ainda em pães e bolos.

Açaí

Auxiliar na diminuição do colesterol ruim (LDL) e regulação do bom (HDL), ter grande potencial antioxidante e possuir componentes que agem contra o envelhecimento das células são apenas algumas das qualidades do açaí. Original da região Norte, é ainda é fonte de vitamina E, fibras, cálcio, magnésio e potássio. Porém prefira as versões naturais, sem adição de açúcar para incrementar frutas e cereais integrais.

O gengibre é um anti-inflamatório natural e alivia as dores do corpo (foto/divulgação)

Arroz integral

“Ao contrário do que muito tem se visto por aí, uma dieta para manter o equilíbrio frente ao estresse e manter um sistema imunológico eficiente tem que ter carboidratos de boa qualidade”, diz Orichio. O arroz integral é rico em fibras, vitaminas B1, B3, B6 e melhora o humor e fornece mais energia por conta da metionina, aminoácido que é precursora da serotonina, uma espécie de antidepressivo natural para afastar a fadiga crônica.

Gengibre

Sabor marcante e refrescante, dá para usar o gengibre em sucos, chás e em águas saborizadas. Analgésico e anti-inflamatório, atua de maneira eficaz contra as dores e os problemas musculares. Também possui um alto teor de antioxidantes que ajudam a eliminar toxinas e ainda estimular o sistema nervoso para melhorar o rendimento diário. Termogênico, acelera o metabolismo e queima calorias.

Ladrões de energia: cafeína, sal e açúcar em excesso, industrializados e processados e carboidratos refinados.