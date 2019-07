Tá de frete? 10 apps grátis para paquerar, fazer sexo ou namorar

Quer um fricote, um tico-tico-no-fubá, uma ficada, uma noite de sexo casual, um cineminha com benefícios, namoro sério, menage ou tá com vontade de colorir aquela amizade? Tem aplicativos que podem te ajudar. Listamos alguns abaixo:

Tinder (fotos de divulgação dos próprios aplicativos)

Considerado o mais popular dentre os aplicativos de paquera. Com interface simples, ele funciona basicamente como um cardápio de crushes. Se gostar, passa pra direita e, caso a pessoa também tenha gostado de você, já pode ir para a janela de chat, que permite que os usuários conversem entre si. Caso contrário, o dedo arrasta para o lado esquerdo e descarta a opção indesejada.

No caso de gostar muuuito, pode rolar o famoso SuperLike, que faz com que a pessoa saiba que você curtiu ela mesmo sem ela ter curtido você – mas essa opção tem limite pequenininho para quem não assina o app: uma vez por dia.

Nas configurações, é possível selecionar qual a sua faixa etária e gênero de interesse, além de estipular uma distância máxima entre você e os pretendentes. Outro passo importante é caprichar na descrição do seu perfil pessoal. Gosto musical, filmes favoritos e até ideologia política podem ser boas informações para compartilhar.

Há as possibilidades de assinar o Tinder Plus ou o Tinder Gold. Quando o CORREIO fez o teste para esta reportagem, custavam, respectivamente, a partir de R$ 75,99 ou R$ 114,99 o mês avulso. Entre as vantagens estão poder voltar a um perfil anterior, ver quem te curtiu, usar até 5 superlikes por dia, ocultar sua idade/distância, distribuir likes ilimitados...

Happn

Esbarrou com alguém no meio da rua, se encantou pela pessoa e a perdeu de vista? Com mecanismos de busca baseados na geolocalização, o Happn pode te ajudar a reencontrar o (a) crush perdido (a). Funciona assim: ao ativar a ferramenta e compartilhar sua localização, o aplicativo mapeia os lugares por onde você passou e mostra pessoas que têm o Happn instalado e que também passaram por lá.

Quando a lista aparecer, é possível ver fotos e uma pequena descrição de cada pessoa, além do horário e quantidade de vezes que vocês se encontram. Não é preciso descartar ninguém, basta dar um like na pessoa que te agradar. Se ela também te curtir de volta, a janelinha da conversa se abre e vocês já podem trocar uma ideia - ou marcar uma saidinha.

O Happn Premium permite navegar sem publicidade, ver quem te deu like, ficar invisível quando quiser, ocultar informações do perfil, dar 10 “ois” por dia, distribuir likes sem limite, entre outros, por R$ 62,99 o mês avulso.

Femme

Desenvolvido pelos mesmos criadores do Tinder, o Femme tem como diferencial ser direcionado para mulheres lésbicas ou bissexuais.

A dinâmica é a mesma dos demais aplicativos: selecionar uma faixa etária, acrescentar fotos bacanas e uma descrição de si. No caso do Femme, dá até para especificar características desejadas na parceira, como traços físicos e também de personalidade.

Porém para saber quem favoritou seu perfil, leu suas mensagens ou até esconder seu perfil do buscador, é preciso pagar a assinatura, que custa R$ 21,99.

Grindr

O que você responderia se te perguntassem se você gosta de receber biscoitos? Ou de dá-los para alguém? Talvez as perguntas soem estranhas se compreendidas no sentido literal, mas isso nada tem a ver com a guloseima. Na internet, dar biscoito para alguém significa dar ibope, elogiar, puxar saco - especialmente quando a pessoa em questão está se esforçando para ser notada. No Grindr, aplicativo de paquera para homens gays e bissexuais, essa é uma excelente forma (talvez a melhor) de demonstrar interesse.

Essa função da ferramenta permite interagir com outro usuário sem necessariamente ter que conversar com ele. Coisa de um clique, literalmente. O app também mostra quem está conectado à comunidade ao seu redor. A interface é um mosaico quadriculado, no qual as pessoas mais próximas a você ficam mais em cima. Basta clicar sobre o perfil do indivíduo para iniciar uma conversa privada com e até compartilhar fotos.

Há também uma versão paga chamada GrindrXtra. Entre as diferenças, estão poder ver seis vezes mais perfis que na versão grátis, refinar os filtros de busca, enviar várias fotos de uma só vez, salvar frases favoritas... Um mês avulso custa R$ 34,99.

Wapa

Assim como o Femme, o Wapa é voltado para mulheres lésbicas ou bissexuais. O grande diferencial é que o aplicativo, apesar de usar geolocalização, permite o contato com pessoas do mundo inteiro, sem restrições. O ponto negativo da conversação globalizada é o idioma: todo o aplicativo é programado em inglês.

Em contrapartida, ele oferece um tradutor integrado e a interface é bem simples. Também é possível favoritar contatos e conferir há quanto tempo a crush ficou online na ferramenta.

Scruff

Lançado em 2010 nos Estados Unidos, o Scruff foi criado para homens gays, bissexuais e transexuais. Além de usar a geolocalização como parâmetro, há a opção de selecionar os usuários mais queridos e favoritá-los, assim, o aplicativo te chama atenção e você continua mantendo contato frequente com os @’s mais queridos.

Um grande diferencial do Scruff é que é possível trocar mídias de forma dinâmica no próprio app, sem precisar, necessariamente, migrar para o WhatsApp. Ele permite troca e postagem de fotos e compartilhamento de vídeos, gratuitamente. Também dá para escolher níveis de privacidade personalizados, assim, cada usuário só vê o que você quiser que ele veja.

Kickoff

Se você é do time que está atrás de um relacionamento sério e não apenas uma ficadinha informal, já pode pegar o celular e fazer o download do Kickoff. Com a proposta de aproximar pessoas que querem namorar, o aplicativo tem um filtro bem específico: só te apresenta amigos de amigos.

A interface é toda em português, bem simples e básica. Segue a mesma premissa dos outros aplicativos: criar uma conta, especificar suas preferências e se descrever brevemente. Ao navegar pelas opções de pessoas, basta deslizar para a esquerda se não gostar ou para a direita caso o @ seja aprovado.

Um diferencial é que ele permite que as avaliações sejam divulgadas, caso esse seja o desejo do usuário. Ou seja, a pessoa fica sabendo se você curtiu ou não o perfil dela.

Feeld

Se o foco do aplicativo anterior são os namoros, por aqui, é o extremo oposto. No Feeld, o objetivo é garantir um sexo a três - ou mais. Nada de romance.

Apesar da interface em inglês, o uso é bem simples e intuitivo. É possível se cadastrar como casal e até usar nomes falsos. Já na hora do chat, podem ser conversas individuais ou em grupo.

Dentre as opções para personalizar o cadastro, preferência sexual (17 possibilidades), idade e cadastro de parceiro extra. Imagens de nudez não são permitidas, mas costumam ser encontradas facilmente por lá.

Anomo

Enquanto na maioria dos aplicativos a aparência do pretendente é mais que essencial, no Anomo a ideia é justamente oposta: fotos são proibidas no início. O objetivo? Fazer as pessoas se gostarem sem, necessariamente, aprovarem o físico uma da outra.

A ferramenta utiliza avatares e jogos de compatibilidade para quebrar o gelo e fazer com que as pessoas passem a se conhecer. Depois do cadastro, é preciso responder cinco perguntas aleatórias sobre sua personalidade.

A partir dessas respostas é que ele encontra pessoas compatíveis e habilita o chat pra que você possa conversar com o pretendente. As fotos e informações pessoais só podem ser reveladas com o tempo, quando a dupla já tiver alguma intimidade.

Down

Sexo com hora e data marcada. Não com qualquer pessoa: com seus amigos do Facebook. É exatamente esse o objetivo do Down.

Ao baixar o aplicativo, é preciso logar com o Facebook e exibir sua lista de amigos. Aí, basta inserir aquela pessoa que você sempre quis pegar e aguardar. Caso ela tenha a ferramenta instalada e também te marque, você vai receber uma notificação e, neste caso, basta decidir diretamente com a pessoa qual é o melhor momento para o encontro. Caso ela não tenha ou não te marque, nem saberá que foi lembrada.

Caso não haja ninguém do seu interesse na sua lista de amigos, basta ir nas configurações e marcar para ele lhe mostrar amigos dos amigos. Assim, você expande as possibilidades.

