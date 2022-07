Takahashi Kazuki, criador do mangá 'Yu-Gi-Oh!', é achado morto aos 60 anos

Takahashi Kazuki, criador do mangá "Yu-Gi-Oh!", foi achado morto aos 60 anos, na quarta-feira (6). O corpo foi achado boiando no mar perto da cidade de Nago, trajando equipamento de mergulho, segundo a imprensa japonesa.

As autoridades estão investigando a morte de Kazuki, que foi confirmada nesta quinta.

O mangá "Yu-Gi-Oh!" é o trabalho mais conhecido do japonês. A história foi publicada de 1996 a 2004 em uma revista japonesa. No mangá, o protagonista Yugi é um adolescente que recebe um quebra-cabeça de presente que tem em si o espírito de um faraó egípcio, que passa a tomar conta do corpo dele.

A história foi depois publicada em 38 volumes por uma editora japonesa e por fim foi adaptada em séries de animação e dois filmes. Um jogo de cartas também foi criado a partir de "Yu-Gi-Oh!".