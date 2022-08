Taylor Swift anuncia lançamento de disco inédito em 21 de outubro

A cantora Taylor Swift anunciou que lançará seu próximo disco, batizado de Midnights, no dia 21 de outubro. A novidade foi divulgada depois que Taylor venceu em duas categorias no Video Music Awards, na noite do domingo (28). Com All Too Well (10 Minute Version), a cantora levou o prêmio de melhor videoclipe de longa duração e videoclipe do ano, a principal categoria do evento.

"Me sinto horanda por ser reconhecida ao lado de tantas artistas e diretores incríveis nessa categoria. Pela primeira vez na história do VMA, quatro diretores nessa categoria são mulheres", celebrou ela, que dirigiu o video.

Foi a quarta vez que Taylor recebeu o astronauta pelo videoclipe do ano. As premiações anteriores foram por I Knew You Were Trouble (2013), Bad Blood (2015) e You Need To Calm Down (2019).

Taylor então anunciou que seu novo álbum será lançado no dia 21 de outubro. Nas redes sociais, ela publicou a capa e o nome do disco, Midnights, que já está em pré-venda. O álbum terá treze faixas.

"Essa é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada pelo terror e sonhos. Os caminhos pelos quais caminhamos e os demônios que enfrentamos. Para todos nós que nos reviramos e decidimos deixar as lanternas acesas e procurar - esperando que talvez, quando o relógio chegasse à meia-noite, nos encontraríamos", diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

Midnights é o primeiro inédito da cantora depois da dupla Folklore e Evermore, lançados em 2020. Desde então, ela lançou duas regravações, Fearless (Taylor's Version) e Red (Taylor's Version), como parte do projeto para retomar o controle das suas gravações, que foram vendidas pela gravadora.