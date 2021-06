Teatro Vila Velha promove exibições gratuitas de espetáculos e debate online 

Nesta semana, o Teatro Vila Velha realiza sessão única, e aberta ao público, de dois grandes espetáculos: Fragmentos de um Teatro Decomposto, na quarta (9), às 19h, e Hamlet+Hamletmachine, na quinta (10), às 15h. Ambos estão em cartaz no Novo Vila Virtual, palco online do teatro. Os debates acontecem na plataforma Zoom após a transmissão gratuita das obras. A fim de discutir sobre os temas abordados em cada espetáculo e as novas possibilidades de um teatro online, os encontros contam com um novo mediador a cada dia e convidados especiais. Os debates irão certificar todos os participantes presentes.

Primeiro espetáculo totalmente virtual da Companhia Teatro dos Novos, Fragmentos de um Teatro Decomposto tem texto do dramaturgo Matéi Visniec e revela um mundo tão distópico quanto atual. Mulheres que relatam pragas, homens que se enclausuram em círculos para se proteger e isolar do mundo, um homem que acorda numa cidade onde todos os habitantes sumiram. Visniec transforma poeticamente os personagens para que o público possa observar representações do seu próprio cotidiano.

O espetáculo, encenado para um web teatro, onde cada atriz e ator está em seu cenário/casa, se relaciona com o cenário contemporâneo de distanciamento social e busca trazer novas saídas que nos levam a um novo mundo, diferente do que já conhecemos. Após a exibição da obra no Novo Vila Virtual, o ator Miguel Campelo realiza a mediação do debate com participação do diretor do espetáculo, Marcio Meirelles, e do ator e diretor Murilo Ramos.

Já em Hamlet+Hamletmachine o encenador Marcio Meirelles apresenta o clássico de Shakespeare com uma linguagem contemporânea e contundente, além de um diálogo potente com públicos de diversas gerações ao abrir espaço para discussão sobre gênero, as frágeis fronteiras entre a ética e o poder, o desmantelamento da estrutura familiar e diversas tramas políticas e psicológicos vividas pelo protagonista em sua saga de vingança. A metalinguagem atravessa a montagem com a inclusão da peça Hamletmaschine, reescrita do clássico pelo dramaturgo alemão Heiner Müller.

Todo o discurso da peça original está presente nesse texto, com muitas referências intertextuais e sobre acontecimentos da época em que foi escrito, mas que continuam atuais: a crise do capitalismo e do socialismo, a falência do ser humano, as tomadas de posição, a militância feminista e dos direitos humanos. A inspiração gótica do figurino, a música ao vivo, o vídeo e o próprio cenário tornam a peça uma experiência intensamente instigante e política. Após a exibição da obra, o debate contará com a mediação do encenador Marcio Meirelles, participação do professor e tradutor José Roberto O’shea e da professora Dra. Janaina Mirian Rosa.

SERVIÇO - Fragmentos de um Teatro Decomposto, quarta (9), 19h | Hamlet+Hamletmachine, quinta (10), 15h | Youtube do Vila | Gratuito