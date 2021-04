Técnico da seleção de vôlei, Renan é intubado de novo após piora

Um após ser extubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o técnico Renan Dal Zotto, da seleção brasileira masculina de vôlei, voltou a ser intubado na noite de domingo (25), de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, do Rio de Janeiro. Com complicações da covid-19, Renan apresentou piora em seu quadro clínico.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, apresentou piora no padrão respiratório, quadro comum nos casos de COVID-19. No último domingo (25/4), foram necessários novos procedimentos de sedação e intubação. O estado de saúde do paciente inspira cuidados", informou o boletim divulgado nesta segunda-feira (26).

Por complicações da covid-19, Renan está internado desde o dia 16 deste mês. O treinador ficou quase cinco dias intubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alto, de acordo com informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). E deixou o procedimento de intubação na manhã de sábado. No entanto, seu quadro voltou a se agravar no domingo, o que exigiu novamente a intubação.

O treinador e ex-jogador da seleção brasileira testou positivo para o novo coronavírus no dia 13 deste mês, no início da pré-temporada da seleção no Centro de Desenvolvimento da CBV, em Saquarema (RJ).

Renan já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Santa Catarina, mas ainda espera o calendário para receber a segunda dose do imunizante. Com 60 anos, o técnico faz parte do grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.