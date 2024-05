BRASILEIRÃO

Na briga pelo topo da Série A, Bahia defende tabu contra o Red Bull Bragantino

Tricolor nunca perdeu do clube paulista jogando como mandante

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de maio de 2024 às 05:00

No ano passado, tricolor goleou o Red Bull por 4x0, na Fonte Nova Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem um grande desafio neste fim de semana. Domingo, o Esquadrão encara o Red Bull Bragantino, às 18h30, na Fonte Nova, pela 6ª rodada. Além de buscar um novo triunfo na Série A, o tricolor defende o tabu de nunca ter perdido do clube paulista como mandante.

Quando o assunto é enfrentar o Bragantino nos seus domínios, o Bahia tem retrospecto completamente favorável. Em 13 partidas, o clube venceu sete e empatou outras seis. O triunfo mais recente aconteceu pelo Brasileirão do ano passado. Na Fonte Nova, o Esquadrão goleou o Massa Bruta por 4x0, com gols de Rezende, Vitor Hugo, Vinicius Mingotti e Cauly.

O estádio, aliás, é o palco baiano que mais vezes recebeu o confronto, com nove encontros. As equipes se enfrentaram ainda três vezes em Pituaçu, e uma única vez no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Antes da goleada aplicada no ano passado, o duelo mais marcante em Salvador havia sido pela Série B de 2016, quando Renato Cajá marcou aos 43 minutos do segundo tempo o gol que deu ao tricolor o triunfo por 3x2, na Fonte Nova. O resultado foi crucial para o clube azul, vermelho e branco conseguir o acesso à primeira divisão naquele ano.

Já em toda a história, Bahia e Bragantino travaram um duelo importante nas quartas de final do Brasileirão de 1990. O Esquadrão segurou o empate por 1x1 no jogo de ida, em Bragança Paulista, e venceu por 3x2 na Fonte Nova, garantindo a classificação à semifinal da competição.

Apesar do bom rendimento quando atua em casa, no contexto geral, o Red Bull Bragantino leva a melhor sobre o Bahia. Em 30 jogos, os paulistas venceram 10 vezes. A equipe baiana nunca conseguiu triunfar jogando na casa do adversário.

CONFRONTO DIRETO

Além de defender a invencibilidade em casa, a partida deste domingo ganha um peso ainda maior por se tratar de um confronto direto. Enquanto o Esquadrão é o vice-líder do Brasileirão, com 10 pontos, o Red Bull Bragantino é o quinto, com nove.

O Massa Bruta vem de empate por 1x1 com o Flamengo em casa, mas teve que dividir as atenções do jogo com o Bahia com o embate contra o Racing, pela Copa do Sul-Americana, no meio da semana. Apesar da proximidade na tabela, o lateral Arias lembra que todos os confrontos são importantes e pede o time ligado para conquistar mais três pontos.