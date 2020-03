Técnico do Brasil de Esgrima morre e suspeita é de coronavírus

Técnico da seleção brasileira de esgrima e do Esporte Clube Pinheiros, Gennady Miakotnykh morreu nesta quarta-feira (25). Nascido na Rússia, o treinador morava no Brasil há 18 anos e ainda não teve causa do falecimento confirmada - mas a suspeita é que tenha sido o novo coronavírus.

Miakotnykh esteve recentemente em Anaheim (cidade próxima a Los Angeles, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos), para a disputa do Grand Prix de Florete. O evento aconteceria entre os dias 13 e 15 de março, mas foi cancelado por causa da pandemia.

O russo era treinador de vários atletas de alto rendimento, como a floretista Ana Beatriz Bulcão. No Facebook, Confederação Brasileira de Esgrima lamentou a morte do treinador. "Mestre D’armas dedicou toda uma vida ao nosso esporte, seja como atleta, seja como formador e, também, como vitorioso treinador de atletas de alto rendimento".