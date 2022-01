Técnico é suspenso após fingir que se vacinou contra a covid-19

A Federação de Futebol da Alemanha suspendeu por um ano o técnico Markus Anfang, ex-Werder Bremen, por ter falsificado o comprovante de vacinação contra a covid-19. O auxiliar Florian Junge, que trabalhava com o comandante, recebeu uma punição de dez meses.

Além de não poder exercer qualquer atividade no futebol durante o período, o treinador ainda terá que pagar uma multa no valor de 20 mil euros (R$ 121 mil). Já Junge terá que desembolsar 3 mil euros (pouco mais de R$ 18 mil).

Anfang e Junge falsificaram o certificado de vacinação quando ainda estavam no comando do Werder Bremen, no ano passado. O caso passou a ser investigado em novembro, depois de uma denúncia do próprio departamento médico do clube. No mesmo mês, Anfang pediu demissão.

Na época, o treinador apresentou o falso comprovante de vacinação para driblar o protocolo sanitário e evitar o período de quarentena, já que havia tido contato com um jogador que testou positivo para a covid-19.