Técnico Elias Borges deixa o Doce Mel e irá comandar o Sergipe

Elias Borges não é mais o técnico do Doce Mel. Nesta quarta-feira (21), o clube anunciou que o treinador retornará ao Sergipe, onde foi campeão estadual em 2018. A decisão pela saída, segundo o time, foi em comum acordo. O auxiliar Allan Bahia assumirá a função provisoriamente na disputa pelo Campeonato Baiano.

O técnico assumiu o Doce Mel na segunda quinzena de março. Em pouco mais de um mês no comando, acumulou duas vitórias e dois empates no estadual, resultados que garantiram a permanência da equipe na elite do campeonato. O time ainda fará mais um jogo pela fase de grupos do Baianão, pela última rodada, que ainda será remarcada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Elias Borges tinha uma passagem anterior pelo Doce Mel, quando conquistou o título da Série B do Baianão, em 2019, que rendeu ao clube o acesso à primeira divisão da competição. O treinador também trabalhou nos baianos Vitória da Conquista, Serrano e Atlanta.