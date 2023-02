Técnico João Burse é demitido do Vitória após derrota para o CSA

Fim da linha para o técnico João Burse no Vitória. O treinador não resistiu à derrota por 3x1 para o CSA neste domingo (5) e foi demitido do rubro-negro.

No comunicado oficial, o clube informou que o auxiliar Ricardo Amadeu será o técnico interino na disputa do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Além de Burse, o assistente Marcos Carvalho também deixa o Leão. Amadeu já estreia diante do Atlético de Alagoinhas, quarta-feira (8), às 19h15, pelo estadual, fora de casa.

João Burse chegou à Toca do Leão em junho do ano passado, para substituir Fabiano Soares. Quando assumiu, o Vitória era o 16º colocado da Série C, a cinco pontos do G8. O time conseguiu dar uma arrancada nas rodadas finais, se classificou para a segunda fase da competição e conquistou a vaga na Série B de 2023.

Após ser o principal destaque da equipe em 2022, Burse foi mantido para esta temporada. O time cumpriu o primeiro objetivo do ano, vencendo Cordino e Jacuipense e se garantindo na fase de grupos da Copa do Nordeste. As atuações nestas partidas, no entanto, não agradaram.

Nos jogos seguintes, a equipe continuou jogando mal e acumulou uma série de resultados ruins. O Vitória empatou com Bahia de Feira (1x1), foi goleado pelo Itabuna no Barradão (4x1) e perdeu para a Juazeirense (3x1), todos pelo Baianão. Em seguida, ficou no 1x1 com o Santa Cruz pela Copa do Nordeste, em casa.

A série de resultados frustrantes foi encerrada com a vitória por 3x0 sobre o Doce Mel, no Barradão. Logo depois, o rubro-negro voltou a perder, por 1x0, no clássico contra o Bahia, na Fonte Nova. Burse ganhou sobrevida com a vitória de 2x0 diante do Jacobinense, mas a derrota deste domingo em Maceió significou o fim da segunda passagem do treinador no clube.

Ao todo, foram 24 partidas, com 11 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Detalhe é que, das derrotas, apenas uma aconteceu durante a campanha na Série C - 5x1 para o Figueirense. As outras quatro foram neste começo de ano. O treinador deixa o Leão com 57% de aproveitamento. No recorte só de 2023, esse índice cai para 47%, em quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.