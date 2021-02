Técnico Paulo Autuori é diagnosticado com covid-19

O Athletico-PR comunicou na manhã deste sábado (20) que o técnico Paulo Autuori testou positivo para covid-19 e não comandará a equipe na partida contra o Grêmio, domingo (21), às 18h15, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É provável que também não possa estar à frente da equipe na rodada final diante do Sport, considerando os dez dias de isolamento como prevê o protocolo da doença.



Segundo o clube paranaense, o treinador "apresenta sintomas leves da doença, está cumprindo isolamento social e recebendo todo o atendimento médico necessário". Os auxiliares Antônio Oliveira e Bernardo Franco vão dividir a função no comando da equipe diante do Grêmio.



"É importante ressaltar que o Athletico está tomando todas as providências para garantir a segurança e a saúde de todos os seus colaboradores e familiares", acrescentou o clube, em comunicado.



Com o teste positivo revelado neste sábado, Autuori só deve voltar a treinar o time paranaense na próxima temporada, já que ainda estará em isolamento na próxima quinta-feira, quando o Ahtletico-PR encerra sua participação no Brasileirão diante do Sport, em casa, na Arena da Baixada. O jogo, assim como todos os outros da rodada derradeira, será às 21h30.



Em campo, o Athletico, que ainda briga por uma vaga na fase prévia da próxima edição da Libertadores, não terá o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, o volante Erick e os meias Fernando Canesin e Lucho González, todos em recuperação de suas respectivas lesões. Eles já haviam ficado fora das últimas partidas.