Tecnologia: TikTok, conheça o aplicativo chinês que é o sucesso da quarentena

A febre do TikTok já havia começado mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. O isolamento social foi o ingrediente que faltava para o aplicativo chinês de vídeos curtos disparar na preferência do público. Na última semana de abril, a rede social criada pela ByteDance bateu os 2 bilhões de downloads e segue à frente do Facebook e do Whatsapp, no topo dos apps mais baixados.



O sucesso do TikTok já fez, inclusive, a empresa de Mark Zuckerberg cogitar sua compra, logo refutada pelos chineses que não pretendem se desfazer do app. O Facebook, por sua vez, já testa aplicativos para fazer frente ao TikTok, copiando seu formato.



Mas o que faz o app fazer tanto sucesso? O primeiro critério é a facilidade de manuseio e criação. Os vídeos são apresentados numa timeline simples e é só ‘subir’ a tela para vir o próximo. Como os vídeos são curtos, de até 15 segundos, dá para ver muitos em pouco tempo e curtir cada um deles, fazendo com que tenham notoriedade com facilidade.



O bom humor também é interessante. Grande parte dos vídeos é feita por pessoas normais, com pouca produção, em locais simples como a cozinha, um quarto ou o quintal de suas casas. Além disso, a dupla crianças/animais fofinhos também está lá, junto com vídeos de dança – que fazem muito sucesso e exalam sensualidade, muitas vezes. Assim, é fácil perder a noção do tempo e ficar horas no aplicativo.



Público

As crianças e adolescentes se amarram no TikTok. Cerca de 65% dos usuários têm 20 anos ou menos, fazem parte da chamada Geração Z, sendo 40% adolescentes. Para efeito de comparação, no Instagram, 64% dos usuários têm entre 18 e 29 anos. Os perfis mais seguidos na rede chinesa (veja lista abaixo) são de adolescentes famosos, muitos deles indianos, já que o TikTok faz muito sucesso na Índia.



A produtora cultural Luciana Flores, de 36 anos, aderiu ao aplicativo por conta da filha Alice, de 7 anos. “Ela viu alguns famosos que ela gosta do YouTube lá. Aí, abri uma conta pra mim no TikTok e deixo ela ficar brincando, fazendo vídeos. Dei uma vasculhada geral, não gostei de alguns anais e bloqueei alguns canais. Deixei lá, mas Alice não publica. Aí guardei alguns vídeos”, conta a produtora, que afirma ter publicado somente quatro dos vídeos feitos pela filha.



A rede, por sinal, no último mês lançou uma ferramenta para controle parental que sincroniza o celular dos pais com o dos filhos, permitindo que eles mexam na configuração do aplicativo nos aparelhos de crianças e adolescentes. Só que, durante a pandemia, o público de outras idades foi crescendo, transformando o aplicativo num fenômeno mundial.



O auxiliar administrativo Ramon Lima, de 22, baixou o app durante a quarentena por conta do bônus em dinheiro para novos usuários que cumprem determinadas missões. Mas, acabou gostando. Não posta vídeos, mas se diverte. “Gosto do app, tem bastante conteúdo diversificado, de humor, de anônimos, de famosos”, diz ele, que aponta Kody Antle, filho de um fundador de um safari nos EUA, como um dos perfis que ais gosta. “Me chama atenção os vídeos dele com animais”.



Já cabelereira Jane Marques, de 31 anos, perde a noção do tempo se divertindo.“Baixei o TikTok porque as pessoas me mandavam alguns vídeos e eu achei engraçado”, conta. “Me distraio bastante, às vezes perco a hora. Comecei a gravar vídeos com meu cachorro filhote, aí depois minha afilhada (Helena, de três meses) veio aqui pra casa e comecei a gravar vídeos com ela também. Aí ganhei curtidas e fui me empolgando também”, revela.



Famosos

Muitos famosos brasileiros já aderiram ao TikTok. Luciano Huck, Grazi Massafera, Anitta, Maísa Silva, Alok, Kevinho, Carolina Dieckmann, Ingrid Guimarães, Whindersson Nunes, entre outros, costumam publicar vídeos simples, dançando ou interagindo com filhos. Lá fora, os atores Will Smith, com 21,5 milhões de seguidores, e Dwayne Johnson, com 20, 4 milhões, aproveitam o app e seus fãs para faturar mais do que o equivalente a R$ 500 mil por post patrocinado. Justin Bieber e os cantores da banda BTS também são engajados na plataforma.

Durante a última semana e até este domingo (3), o app promove lives de artistas para arrecadar mais de R$ 1 milhão, em uma campanha para apoiar as ONGs brasileiras Central Única das Favelas (CUFA) e Ação da Cidadania. Claudia Leitte, Kelly Key, o grupo FitDance, DJ Pedro Sampaio e Duda Beat são alguns dos artistas que se apresentaram na campanha, que se encerra neste domingo com lives de PK Freestyle (19h) e Pablo Sales (21h).

Quem bomba

A lista dos perfis mais seguidos no TikTok, segundo o site Oficina da Net, é feita de jovens que tem a dança como principal vetor no TikTok. Confira:



1 - Charli D'Amelio, 52,5 milhões de seguidores – 16 anos, dançarina americana

2 - Loren Gray, 42,8 milhões de seguidores – 18 anos, cantora americana

3 - Zach King, 42,1 milhões de seguidores – 30 anos, americano, faz truques de mágica

4 - TikTok, 39 milhões de seguidores – o perfil oficial do app, que compartilha outros vídeos

5 - Addison Rae, 37,4 milhões de seguidores – 19 anos, dançarina americana

6 - Riyaz, 37,3 milhões de seguidores – 16 anos, ator indiano

7 - BabyAriel, 32,7 milhões de seguidores – 19 anos, atriz e cantora americana

8 - Spencer X, 28,9 milhões de seguidores – 18 anos, beatboxer americano

9 - Faisal Shaikh, 28,1 milhões de seguidores – 42 anos, ator indiano

10 - Gil Croes, 26,6 milhões de seguidores – 16 anos, ator arubano

Gostou? Veja com baixar o app.