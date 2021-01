Tecnologias para isolamento e contra a covid são foco da CES 2021

A Consumer Eletronic Show (CES) de 2021 chegou ao fim na última quinta. Foi a primeira que a maior feira de eletroeletrônicos do mundo aconteceu de forma virtual, tudo por culpa da pandemia de coronavírus que assola o planeta.



A doença por sinal entrou nas apresentações de diversas empresas. Se em 2020 muito daquilo que foi mostrado acabou enfrentando uma situação econômica nunca vista e que impactou diretamente no consumo de tecnologia (seja para o bem ou para o mal das companhias), dessa vez, as empresas pensaram bastante naqueles que ficaram e ainda vão ficar por um tempo em casa, mesmo com a vacina, e no combate a doenças respiratórias.



Poucos vídeos das grandes companhias não citaram a necessidade das pessoas ficarem mais em casa para ‘justificar’ a necessidade de produtos que aumentem o conforto, a praticidade e a conectividade das pessoas.



A TCL, por exemplo, apresentou ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, purificador de ar e aspirador de pó em sua linha de eletrodomésticos inteligentes. O Ocarina é um ar-condicionado que pode ser conectado até a uma smart TV e operado a distância pelo celular com o aplicativo TCL Home.



O mesmo é possível com o refrigerador C470, um dos mais legais da linha. Ele vem com uma tela 21,5 polegadas pré-programada com recursos de mídia, receitas, prancheta de desenho, entre outros. “O C470 também possui Power Cool, que pode resfriar bebidas em apenas cinco minutos, e Power Freeze, que pode congelar carne em 10 minutos”, diz a TCL.

Refrigerador C470, da TCL (Foto: Reprodução)



A concorrente InstaView, da LG, abre a porta com comando de voz (evitando que todo mundo toque na maçaneta) e possui um dispenser frontal que promete água tratada com raios UV, eliminando germes e bactérias. Já LG CLOi é um robô autônomo para bares que dispara o mesmo tipo de raio para limpar superfícies.



O conforto – e a prudência - de não usar a mãos estiveram também em lançamentos da Samsung (geladeira e fogão) e de produtos para banheiro inteligentes, como torneiras e privadas que são acionadas por comando de voz.



Purificadores de ar, como o da TCL, são outro exemplo de produto que recebeu bastante atenção do setor de tecnologia. A LG lançou uma máscara especial, a Wearable AirPurifier, já com purificação de ar.

Máscara com purificador da LG (Foto: Reprodução)



Já a LifyWellness, por exemplo, lançou uma nova linha de chás e infusões com fórmulas especiais para o ‘estresse do lockdown’.

A francesa myBrain Technologies, por sua vez, apresentou uma espécie de headphone com dois sensores cerebrais. De acordo com a empresa, os sensores fazem uma leitura do nível de estresse do usuário e, a partir daí, indica sons que podem leva-lo a um relaxamento. Os sensores podem ser removidos e o aparelho vira um headphone sem fio normal.

Melomind, o headphone que analisa onda cerebrais para tocar mpusica para relaxamento (Foto: Reprodução)



Para um sono melhor, a Kikoo Cool Science desenvolveu uma tecnologia para que o colchão fique menos quente durante a noite. Usando tiras de uma espécie de grafite por dentro da espuma, eles prometem dissipar o calor e reduzir em até 1,5°C o calor abaixo do corpo humano.

De toda essa gama de produtos, no entanto, poucos devem chegar ao Brasil ainda nesse ano. A tendência é que os mercados americano e europeu tenham preferência, além do asiático, que sempre sai na frente.

Era dos robôs



A era dos robôs, como nos desenhos dos Jetsons, se aproxima cada vez mais. Enquanto os robôs limpadores já são mais que realidades, algumas empresas já mostraram protótipos bem reais e testados. A LG mostrou vários robôs grandes. Os humanizados podem ser usados em hotéis para levar pedidos até os hóspedes, em restaurantes para levar a comida da cozinha até o salão ou para serem guias. Deem uma olhada (áudio em inglês):





A Samsung promete para em breve o lançamento de dois: Care e Handy. O primeiro é uma espécie de assistente pessoal, para lembrar o dono de compromissos ou de se exercitar após longos períodos sentado. O Handy vem com uma mão para pegar objetos largados em casa, ao que parece.

Tecnologia para tudo e todos



A CES também é palco para pequenas empresas apresentarem produtos bem úteis sem ter uma concorrência tão pesada. Um dos mais interessantes é uma ferramenta da Nixxi chamada PopNatal, que promete ser 10 vezes mais efetivo na descoberta de partos prematuros, maior causa da morte de recém-nascidos no mundo, segundo a empresa (www.nixxihealth.com). Já Foxsmart criou um dispositivo para ser colocado nos óculos que possibilitará ele ser encontrado em qualquer lugar (https://www.foxsmart.eu/pt/o-aplicativo-findy-2/). Já a Y-Brush mostrou sua escova de dentes que escova os dentes em apenas 10 segundos (https://y-brush.com/). Essa já dá até para encontrar no Mercado Livre. A italiana Oxama também apresentou uma novidade bacana pra quem gosta de mergulho livre: um oxímetro colocado no rosto, por baixo da máscara, que avisa por áudio todas as informações do corpo do mergulhador, como oxigenação do sangue, batimentos cardíacos, entre outros.