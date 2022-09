'Tem boas intenções', dispara Malvino Salvador ao defender Bolsonaro

Sem falar muito sobre sua vida pessoal, o ator Malvino Salvador resolveu comentar um pouco sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o artista, o chefe do executivo tem feito um bom governo desde 2018, mas com algumas ressalvas.

"Bolsonaro tem boas intenções, mas faz algumas escolhas erradas, principalmente na forma de se comunicar. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom", disse em conversa ao podcast Cara a Tapa, no YouTube, nesta segunda-feira (5).

Mesmo mostrando apoio ao político de direita, Malvino comentou que há erros que são visíveis durante o mandato.

"Tem erros ali também, como os ministérios, que deveriam ser melhores vistos; a cultura, que deveria ter um olhar diferenciado e não entrar em guerra. O Ministério da Educação também precisava ser diferente", opinou.

Decepção com o jornalismo da Globo

O ator, que foi dispensado da emissora há pouco tempo, comentou que tem ficado decepcionado com a forma como o jornalismo da Globo tem dado direções com as matérias políticas.

"Eu falo de peito aberto: Eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Não pode tomar lado de maneira alguma. Quem tem que formar a consciência é a pessoa, que tem que ter acesso aos dois lados da moeda. (...) Eu, hoje, tenho que admitir que eu ando um pouco decepcionado com o jornalismo".