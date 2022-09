Tem repetida aí? Shoppings viram 'point' para trocar figurinhas do álbum da Copa

A pouco mais de dois meses do início da Copa do Mundo do Catar, que se iniciará em 20 de novembro com o jogo entre a seleção anfitriã e o Equador, quem passeia nos maiores shoppings de Salvador se depara com uma cena que se repete a cada quatro anos. Crianças pequenas, jovens, pais e mães amontoados, cada qual com seu álbum e bolo de figurinhas prontas para serem trocadas. Não basta só gostar de futebol, é preciso ter jeito para negociação e deixar a vergonha de lado para completar a coleção.

A advogada Cristina Borges levou o filho Rafael, de 11 anos, para fazer as trocas na manhã de segunda-feira (12) no Shopping Barra. Com o dia a dia tão corrido, ir em busca de novas figurinhas se torna um momento especial entre a mãe e o filho. Além da brincadeira, Cristina aproveita a interação para passar ensinamentos como empatia e altruísmo para o pequeno.

“Se um coleguinha precisa de uma carta dele e não tem nenhuma para dar, falo para ele dar assim mesmo e não ser egoísta”, explica. Cristiana conta a situação contrária também se repete: “Hoje mesmo teve um amiguinho que trocou várias com ele e só precisava de duas dele. Ensino que ele tem que pensar no outro e não só querer se dar bem naquele momento”.

Gilmara Reis é mãe de Breno, 8, e nos últimos dias tem percorrido vários shoppings de Salvador em busca da última figurinha que falta para o filho completar o álbum: a de número 10 do Uruguai. A pedido do filho, ela deixou o pequeno no colégio de manhã e foi sozinha até o posto de trocas no Shopping Barra.

A mãe já sabe o que fazer se conseguir a figurinha sem a companhia do filho: “Vou colocar no meio do bolo e não falar nada para ele ter a surpresa quando achar”. No caso da dona de casa, a brincadeira tem custado caro, pois já foram mais de R$ 700 gastos só com as compras dos pacotinhos. Não entram nessa conta os lanches feitos no shopping e o estacionamento. “No final de semana, nós vamos juntos. Chego no shopping 13h e ficamos até 21h”, diz.

Na tarde do último sábado, Bernardo Alves, 8, conseguiu um feito inédito que foi celebrado por amigos e familiares: achou a figurinha extra e dourada de Neymar, enquanto comprava e trocava as repetidas para o seu álbum. Para se ter ideia do que isso significa, basta lembrar que se um pacote com cinco cards custa R$ 4, essa preciosidade pode alcançar R$ 1 mil.

Bernardo era um dos muitos colecionadores que lotaram os pontos de trocas distribuídos pelos shoppings da cidade. “Comecei a colecionar em 2018, mas naquela época não consegui completar, ficou faltando uma página”, explicou ele cercado dos amigos da escola, que também foram presenças animadas no ponto localizado na livraria Escariz, do Shopping Barra.

Um dos amigos mais animados com a conquista e decidido a completar o seu álbum nessa edição, Tito Oliveira, 8, fez questão de apresentar o amigo sortudo e arrastar a mãe na busca por outras preciosidades para os colecionadores. Dividida entre a animação das crianças e a responsabilidade de conter tanta euforia, a advogada Leila Alves, 32, reconheceu que tem gostado da experiência de ajudar o filho, mas que se fosse fazer todas as vontades do garoto, não haveria dinheiro capaz de bancar. “É uma pressão louca para comprar figurinhas, ter o álbum de capa dura, trocar com os amigos”, comentou.

Mesmo sem o filho, Gilmara foi sozinha tentar conseguir a última figurinha para completar o álbum (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Quem também estava se divertindo mais que o próprio filho com a possibilidade de começar uma coleção de figurinhas foi o médico Lúcio Couto, 43. Ele, o filho, Lúcio Couto Neto, e um amigo estavam no Espaço Panini, no Shopping Barra, empolgadíssimos. “A gente termina voltando um pouco a infância também. Acho que me divirto muito mais que ele”, afirmou.

A estudante Júlia Heberle, 24, e o namorado Pedro Luís Pina, também estavam em busca de figurinhas novas. No primeiro dia de venda, o casal já havia investido R$ 200 na compra dos cromos.

“Começamos a comprar numa banca perto de casa, onde havia até um grupo de WhatsApp para facilitar as trocas, mas nós nos mudamos e ficou distante. Hoje, viemos aqui no Barra pela primeira vez”, contou a moça, que tinha em mãos uma planilha para organizar direitinho o que deveria ser trocado. Júlia fez questão de lembrar que o gosto por colecionar veio do avô, que era o maior incentivador e patrocinador das figurinhas na infância.

Diversão para todos

No Shopping da Bahia, o ponto da Panini foi o local de encontro marcado pela família Leal para que João Pedro, 12, pudesse fazer a troca dos cards repetidos e garantir a compra de novos. Para garantir as negociações, a mãe de João, a advogada Ana Cristina Leal estava pronta.

"Participamos de um grupo no WhatsApp e, hoje, viemos aqui encontrar um outro colecionador para fazer a troca de figurinhas específicas”, esclareceu. Tão animada quanto o filho, ela disse que já havia cogitado a possibilidade até de comprar um álbum para ela. “O problema é tenho outro garoto e o custo da coleção não é pequeno”, gracejou.

A esteticista Luciene Pimentel, 46, estava com o filho João Victor na Livraria Leitura, do Shopping da Bahia, para garantir as melhores trocas. O pai de João, inclusive, organizou uma planilha para que todos acompanhassem e otimizassem o processo. “Termina envolvendo a família toda e sendo uma experiência rica para os pequenos e para nós também”, reconheceu.

A febre na cidade é tanta que até o CORREIO entrou na brincadeira e deu o álbum de brinde para quem comprou o jornal impresso no último dia 31. Quem garantiu certamente não se arrependeu.

Locais para realizar trocas e vendas na capital

Shopping Barra (Panini, no L1 Norte, e Livraria Escariz)

Shopping da Bahia (Livraria Leitura, no 3º piso, e Panini, no 2º piso)

Shopping Salvador Norte (Espaço para trocas no L2, Livraria Leitura e banca de revista Ponto Cultural)

Shopping Salvador (Clube de Figurinhas, no L1, Panini, no L2 e Livraria Leitura)

Shopping Bela Vista (Panini, no L1, Livraria LDM e PB Kids)

Para saber mais:

https://www.trocafigurinhas.com

@torcidapanini

*Colaboração de Maysa Polcri.