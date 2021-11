Terceira MotoStore do mundo será inaugurada em Salvador

Salvador foi escolhida como a terceira cidade brasileira - e do mundo - a receber uma MotoStore, a loja física para produtos da Motorola. O espaço proporcionará aos consumidores uma experiência nova e interativa de compra de smartphones, num ambiente cheio de conectividade e tecnologia. A MotoStore da capital baiana abre as portas no dia 23 de novembro, às 9h, no 1º piso do Shopping da Bahia.

De acordo com a assessoria de comunicação da Motorola, no espaço será possível experimentar uma demonstração da plataforma Ready For, que permite transferir toda a experiência do smartphone, como jogos, filmes e chamadas de vídeo, para telas maiores como TV e computador. Essa função está disponível nos celulares Moto G100 5G, Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge Plus.

Na MotoStore, o cliente também poderá contratar seguro para smartphones, trocar aparelhos usados por novos, levar aparelhos e cabos antigos para a coleta de lixo eletrônico, comprar capinhas e customizá-las e aplicar películas para diversos modelos de aparelhos. A loja também vai oferecer diversas facilidades para os consumidores como wi-fi e estações de carregamento de smartphone de qualquer marca, de forma gratuita.