Terceira temporada de Stranger Things bate recorde na Netflix

A terceira temporada da série Stranger Things estreou na última quinta (4) e já bateu o recorde de audiência da Netflix. Segundo tweet publicado pela conta da plataforma nesta terça (9), 40,7 milhões de contas assistiram a série nos últimos 4 dias, mais do que qualquer outro título presente no catalogo nesse mesmo período.

No mesmo tweet a conta informou que 18,2 milhões de contas já terminaram a série, que sem dúvida nenhuma é uma febre no mundo todo.

Recebi pelo meu Walkie-Talkie a notícia de que Stranger Things 3 quebrou mais um recorde meu.



40,7 milhões de contas assistiram à série em apenas 4 dias, mais do que qualquer outro título no mesmo período.



E 18,2 milhões de contas já terminaram a temporada. Eu tô como? pic.twitter.com/JKJ7nq7ry8 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 9 de julho de 2019

Nesta terceira temporada, além de continuar acompanhando as aventuras de Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), a série aborda assuntos relacionados a adolescência, como as descobertas amorosas.



Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix