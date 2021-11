Testamos a LG Sound Bar SP9A: leia o que achamos

Pra quem gosta de uma bom experiência com televisão em casa, som é fundamental. Futebol e, principalmente, cinema e games se transformam quando ambientados com qualidade de áudio. A experiência mudou com os home theaters, mas encontrou mais facilidade e, com a manutenção da qualidade, com as chamadas sound bars.

Com o avanço da tecnologia de áudio, com sistemas como o Dolby Atmos - que possibilita com que o som seja projetado precisamente nos espaços, capturando movimentos de qualquer objeto, promovendo ambientação 360º, capaz de emitir sons diferentes para cada alto falante e criando uma atmosfera de som tridimensional - as sound bars evolupiram bastante.

Esse é o caso da LG Sound Bar SP9A, lançamento recente da empresa coreana (ao lado da SP8A). A coluna testou a sound bar e aqui vão as impressões:

A SP9A, assim como a SP8A, conta com a qualidade de áudio da Meridian, parceira da LG, contando com a tecnologia de upmixing que fornece áudio multicanal envolvente de conteúdo estéreo de dois canais, independentemente da posição de escuta ou localização no local. Isso fica bem claro quando o usuário utiliza o sistema Al Room Calibration, que 'lê' o ambiente em que a barra está para promover um áudio mais balanceado. Tudo isso junto com o Dolby Atmos.

Já o Al Sound Pro 2 ajusta o áudio automaticamente de acordo com o que está sendo reproduzido na TV. Se a pessoa não quiser que essa opção fique ligada, pode alterar manualmente, com o controle remoto, a opção mais indicada. Gostamos muito da opções 'music' e 'sports'.

A SP9A possui 520 Watts RMS de potência distribuídos entre 5.1.2 canais (3.1.2 canais na SP8A) e conta com um subwoofer sem fio, que se conecta automaticamente à barra. O pareamento foi muito fácil, assim como a instalação da barra em si. Na embalagem, a LG já disponibiliza os apoios (caso seja preciso) e um molde para a instalação da sound bar na distância correta da televisão. Só não manda os parafusos para prender os apoios na parede, que não são sempre necessários já que a barra pode ficar num rack. Faz diferença, sim, instalar tudo da maneira correta, mais indicada no manual.

Conectividade

A sound bar vem com suporte aos principais assistentes inteligente com voz, como Alexa, Google Assistente, Apple AirPlay2 e a tecnologia LG ThinQ AI. Assim, é possível controlar outros dispositivos inteligentes da casa por meio do SP9A. A reprodução de áudio em alta resolução é possível também. Na SP9A é com até 24 bits e 192 KHz, além de ter também compatibilidade com tecnologia 4K.

Tudo isso parece muito número e termos, mas, na prática, é bem simples. No começo, há uma certa demora em se acostumar com o 'novo' som. No entanto, com algum tempo fica difícil se acostumar a não ligar a sound bar até para ver uma novela. Nas lojas, a LG Sound Bar SP9A custa pouco mais de R$ 3.500, mas também compensa a facilidade de instalação, a não necessidade de furar um teto ou passar fios por todo o cômodo para colocar caixas espalhada e a tecnologia de ponta, com durabilidade.